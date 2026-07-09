«ريبلز رومانس» يقود تألق خيول الإمارات في افتتاح «جولاي كب»



استهلت خيول الإمارات مشاركتها في مهرجان «جولاي كب» بمضمار نيوماركت البريطاني بأداء مميز، محققة انتصارات لافتة، تقدمها النجم المخضرم «ريبلز رومانس»، محققاً فوزه الـ22 في مسيرته، بشعار جودلفين، إلى جانب «إنر سيتي بلوز» بالشعار الأزرق الملكي في الأمسية المكونة من 7 أشواط والتي شهدت فوز «جزل» بشعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي، كما تألق في الحفل «شايم» للزميل عبدالرزاق محمدي.



وقاد «ريبلز رومانس»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، تألق خيول الإمارات بإحرازه لقب سباق برنس أوف ويلز ستيكس «الفئة الثانية» لمسافة 2400 متر، متفوقاً على رفيقه في الإسطبل «أرابيان كراون» بفارق نصف طول، مسجلاً زمناً قدره 2:27.83 دقيقة، في حين جاء «ألمريك» في المركز الثالث.



ورفع «ريبلز رومانس» إجمالي مكاسبه إلى أكثر من 12.1 مليون جنيه استرليني، كما عزز رصيده إلى تسعة انتصارات في سباقات الفئة الأولى ضمن 22 انتصاراً حققها بطل جودلفين في مختلف السباقات العالمية.



كما أكد المهر الواعد «إنر سيتي بلوز» أنه من أبرز نجوم المستقبل، بعدما أحرز لقب سباق جولاي ستيكس «الفئة الثانية» لمسافة 1200 متر، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، متقدماً على «آداي أوف سكارليت» بفارق طول وربع، مسجلاً زمناً قدره 1:11.35 دقيقة، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم في ثاني مشاركاته فقط.



وقال شارلي أبلبي: كان على إنر سيتي بلوز أن يقفز من سباقات المبتدئين إلى منافسة قوية على مستوى سباقات الفئات، لكننا وثقنا دائماً بإمكاناته، إنه جواد يتمتع ببنية رائعة ويواصل التطور أسبوعاً بعد آخر، كما أنه استجاب بصورة مميزة كلما ازداد الضغط أثناء السباق. وأضاف: سنمنحه الوقت الكافي للتطور ذهنياً، فهو يمتلك إمكانات كبيرة ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه.



بدوره، أكد الفارس وليام بيوك أن الجواد أظهر علامات قلة الخبرة، لكنه يمتلك مجالاً واسعاً للتطور، مشيراً إلى أنه قد ينجح مستقبلاً على مسافة سبعة فيرلونغ، مع اكتسابه مزيداً من الخبرة.

وفي سباق بيتواي هانديكاب لمسافة 1200 متر، حقق «جزل» بشعار محمد سلطان بن مرخان الكتبي الفوز بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدربين سايمون وإيد كريسفورد، بعدما تفوق على «كاليكو بلو» بفارق رأس، مسجلاً زمناً قدره 1:10.22 دقيقة.



وأهدى «شايم»، الزميل عبدالرزاق محمدي فوزاً مهماً بإحرازه لقب سباق سير هنري سيسيل ستيكس «ليستد» لمسافة الميل، بعدما تفوق بقيادة كليفورد لي وإشراف كارل بيرك على «كولوري فوريفر» بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول، مسجلاً زمناً قدره 1:39.70 دقيقة.