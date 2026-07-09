

توج الفارس الجنوب أفريقي مايكل كلوز بطلاً للجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 207 كلم، والتي أقيمت على مدي ثلاثة أيام 7 و8 و9 يوليو الجاري على ثماني مراحل، في بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت في جنوب أفريقيا.



وأقيم سباق الأسطوري «المحلي»، والمعروف باسم «فوريسميث 200»، بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد جنوب أفريقيا للفروسية، وشارك فيه 74 فارساً وفارسة.



وجاء السباق مثيراً وحافلاً بالتحدي والتكتيك الذي ناسب المسافة الطويلة والعمل بشعار السباق «حافظ على هدوئك وسيطرتك»، وتم تقسيم مسافة السباق 207 كلم إلى 8 مراحل، وتضمن اليوم الأول 74.2 كلم على ثلاث مراحل، و74.2 في اليوم الثاني على ثلاث مراحل أيضاً، و58.6 في اليوم الثالث على مرحلتين.

وأحرز الفارس مايكل كلوز المركز الأول على صهوة «إيداهو إس إس تريسر»، حيث سيطر على مجريات السباق في 7 مراحل، مسجلاً زمناً قدره 8:09:48 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.36 كلم/ساعة.



وجاءت في المركز الثاني الفارسة أنيني فان هيردين على صهوة «سالتريت دي بيستر»، بزمن قدره 8:20:10 ساعات، وذهب المركز الثالث إلى الفارس نيكو ماير لي روكس على صهوة «أريلي رويال ريجن»، بزمن قدره 8:20:17 ساعات.



وفي بقية السباقات حصد الفارس فريكي دي جاجير صدارة سباق الأطفال لمسافة 207 كلم، على صهوة «الشيتان رشيك»، مسجلاً زمناً قدره 10:04:08 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 20.56 كلم/ساعة.



وتصدر الفارس هندري فان ويك سباق «الوزن الثقيل» لمسافة 207 كلم، على صهوة «في دبليو سبارك» بزمن قدره 8:52:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 23.31 كلم/ساعة.

ونالت الفارسة ناني شيبرس صدارة سباق الشباب والناشئين على صهوة «فاناس المحروس»، بزمن قدره 8:44:16 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 23.69 كلم/ساعة. وتصدر الفارس مايكل فالتان سباق «الوزن الخفيف» على صهوة «سانيسيجنس»، بزمن قدره 8:11:24 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.27 كلم/ساعة.



شهد السباق وتوج الفائزين محش سعيد سالم الهاملي، سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا عميد السلك الدبلوماسي العربي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، ورامز رفيق، مدير عام AE Coin، وناصر أحمد عبدالله، مدير المشاريع في إي أس أس بالقرية، وسالم الكعبي، من سفارة الإمارات، وداني بيرمان، رئيس اتحاد الفروسية الجنوب أفريقي.



من جهته أشاد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالنجاح المتواصل للسلسلة، والأصداء الإيجابية التي رافقتها في كل من فرنسا والأرجنتين، وتواصلت في جنوب أفريقيا، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لرياضة القدرة، ومبادرة السلسلة.



وقال: «إن السلسلة، وهي تطوف أكثر من 10 دول، ستقدم إلى المشاركين ومحبي سباقات القدرة مبادرة إماراتية تهدف إلى الإسهام في تطوير السباقات، ودعم تنافسيتها، وصولاً إلى أعلى المستويات لمواكبة النقلة النوعية التي بلغتها في جوانبها التنظيمية والفنية واللوجستية».



وأضاف: «نفخر في قرية الإمارات العالمية للقدرة بتقديم هذه المبادرة إلى الفرسان والفارسات والاتحادات المحلية في الدول التي تقام فيها سباقات السلسلة برؤية تخدم أسرة رياضة القدرة حول العالم، وهذا من منطلق مسؤولية الريادة في هذا المجال، والعمل على نقل الخبرات والأفكار إلى الجميع، وإثراء السباقات بفعاليات متنوعة وجاذبة، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، الذي يشرف على 9 سباقات في السلسلة».



وأعربت لارا صوايا، المدير التنفيذي للتسويق والرعاية وEIEV PULSE بالقرية، عن سعادتها بحضور ومتابعة سعادة محش سعيد سالم الهاملي، سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وبالنجاح الذي حققته الجولة الثالثة للسلسلة، مشيدة بالتنظيم، وتوجهت بالشكر إلى الرعاة والشركاء.



وأشارت إلى أن المحطة الرابعة لسلسلة السباقات ستقام بمنطقة لاي لاي في جمهورية تشيلي يوم 28 أغسطس المقبل، وتتألف من 5 سباقات لمسافات تراوح بين 100 و120 «نجمتين» وللشباب والناشئين إلى جانب السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم «ثلاث نجوم»، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.