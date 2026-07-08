ريبلز رومانس يطارد فوزه العالمي الـ 22 في افتتاح «جولاي كب»



يتطلع «ريبلز رومانس» بشعار جودلفين إلى تحقيق فوزه العالمي الـ 22، عندما يشارك في سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس من الفئة الثانية على مضمار نيوماركت، الخميس، فيما يخوض كل من «ديل مارو» و«إنر سيتي بلوز» مشاركتين في سباقات الفئات ضمن اليوم الأول من مهرجان جولاي كب.



ويعود «ريبلز رومانس»، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، إلى المنافسات، بعد فوزه بسباق دبي سيتي أوف غولد من الفئة الثانية على مضمار ميدان في فبراير، علماً بأنه حقق 21 انتصاراً عالمياً، بينها 9 انتصارات في سباقات الفئة الأولى.



ويخوض ابن «دباوي»، البالغ من العمر 8 سنوات، مشاركته الثانية على مضمار جولاي في نيوماركت، بعدما كان فوزه بسباق فريد آرتشر ستيكس «ليستد» عام 2022، بداية سلسلة من خمسة انتصارات متتالية، تُوجت بفوزه الأول في بريدرز كب تيرف من الفئة الأولى على مضمار كينلاند.



وينضم «أرابيان كراون» إلى «ريبلز رومانس»، في سباق برنسيس أوف ويلز ستيكس، بعدما فاز بسباق أوغست ستيكس «ليستد» في وندسور عام 2025، وحل خامساً في عودته الموسمية على مضمار غوودوود الشهر الماضي.



وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ريبلز رومانس» قبل هذه المشاركة، وقال: رأينا أن هذا السباق يبدو مناسباً له، بعدما درسنا فكرة التوجه إلى رويال آسكوت، نعتقد أنه في جاهزية ممتازة، وإذا حضر بمستواه، فسيكون الجواد الذي يتعين على الجميع التغلب عليه. أما أرابيان كراون، فهو جواد جيد بحد ذاته، وقدم أفضل سباقاته من المقدمة، والخطة أن نتركه يمضي بإيقاعه مجدداً.



ويتقدم «إنر سيتي بلوز»، ابن «بلو بوينت»، إلى مستوى أعلى، عندما يشارك خلال الأمسية في سباق جولاي ستيكس من الفئة الثانية، بعدما حقق فوزاً مريحاً في ظهوره الأول على مضمار يورك الشهر الماضي، متفوقاً على جوادين حققا الفوز لاحقاً.



وعلق أبلبي على مشاركة إنر سيتي بلوز قائلاً: إن خبرته قيّمة في يورك، بعدما انضم إلى الإسطبل قادماً من مزادات بريز أب، وعندما تراجع جواد الصدارة، ابتعد بشكل جيد، نشعر بأنه تطور منذ ذلك الحين، ونأمل أن يكون من الصعب التفوق عليه.



تطور

ويسعى «ديل مارو» بالشعار الأزرق إلى مواصلة تطوره في بحرين تروفي من الفئة الثالثة، بعدما خسر بفارق أنف في كوكيد هات ستيكس «ليستد» على مضمار غوودوود في مايو، ثم خسر بالفارق نفسه عند خوضه مسافة التحمل للمرة الأولى في كوينز فاز من الفئة الثانية خلال رويال آسكوت. وقال أبلبي: خرج ديل مارو من كوينز فاز بحالة جيدة، أعتقد أنه قدم أداءً قوياً آخر، وتكرار ذلك المستوى سيجعله حاضراً بقوة في المنافسة.



ويعود «وايلد ديزرت»، وصيف سمر ستيكس من الفئة الأولى، إلى المنافسات في عام 2026 بإشراف شارلي أبلبي، من خلال مشاركته في سير هنري سيسيل ستيكس «ليستد»، فيما يشارك أيضاً في سباق الميل ذاته «موريس دانسر»، ثالث جيرسي ستيكس من الفئة الثالثة، بإشراف جون وثادي غوسدن.