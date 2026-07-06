سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة تعلن انطلاق المحطة الثالثة في جنوب أفريقيا

قام محش سعيد سالم الهاملي، سفير الدولة لدي جنوب أفريقيا عميد السلك الدبلوماسي العربي، بجولة تفقدية في قرية بلدة فوريسميث في ولاية فري ستيت في جنوب أفريقيا، التي تستضيف غداً الجولة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، ورافقه في الجولة لارا صوايا، المدير التنفيذي للرعاية والتسويق في القرية، ورامز رفيق، مدير عام AE Coin.



ويتوافد مئات من فرسان القدرة والتحمل بصحبة خيولهم للمشاركة في السباق الماراثوني والمعروف باسم «فوريسميث 200»، لمسافة 207 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام 7 و8 و9 يوليو الجاري على 8 مراحل.



ويقام السباق الأسطوري بشراكة مميزة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد الجنوب أفريقي للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ويقام إلى جانب السباق المفتوح 4 سباقات مخصصة للأطفال، والعمالقة، والشباب والناشئين، والأوزان الخفيفة، وتم اليوم 6 يوليو إجراء الفحص البيطري للخيول للتأكد من سلامتها.



ويُعدّ السباق الماراثوني، بمثابة مضمار عقبات حقيقي عبر السهول، مع العديد من المخاطر، بما في ذلك الصخور والحجارة المتناثرة، والأخاديد المتآكلة، والحفر، وأعمدة السياج المخفية تحت العشب، ويحذر فرسان فوريسميث ذوو الخبرة جميع الوافدين الجدد من ضرورة تنظيم سرعة خيولهم بعناية إذا كانوا يرغبون في إكمال الأيام الثلاثة، والعمل بشعار «حافظ على هدوئك وسيطرتك»، وهو شعار هذا السباق.



ويحبس المشهد في هذا السباق الأنفاس، حيث ينطلق الفرسان على صهوة خيولهم عبر سهول فري ستيت، حيث هناك أربعمائة فارس مع خيولهم مُخيّمة، وفرق الدعم والمتفرجين، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، يجتمعون حول النيران كل ليلة لمناقشة أمجاد ومصاعب اليوم.



ويستيقظ الفرسان عند منتصف الليل في ظروف شديدة البرودة للاطمئنان على خيولهم، والتأكد من احتفاظها بالحيوية المطلوبة لمواصلة مشوار السباق. أما المتفرجون، فيستمدون طاقتهم من الحماس والتوتر الجماعيين لتشجيع المتسابقين عند عبورهم خط النهاية على أنغام الموسيقى التصويرية لفيلم «عربات النار».