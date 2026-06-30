من جبل علي إلى إيرلندا.. شراكة تاريخية لتطوير سباقات الخيل

أكد محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، أن الشراكة مع مضمار كوراه الإيرلندي تمثل امتداداً لمسيرة طويلة من التعاون مع أحد أعرق مضامير سباقات الخيل في العالم، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعكس رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الاب الروحي لمضمار جبل علي، في ترسيخ الحضور الدولي للمضمار وتعزيز مكانته على خارطة سباقات الخيل العالمية.



ووجه الأحمد الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المتواصل، مؤكداً أن هذا الدعم كان الأساس في تحويل الأفكار والمبادرات إلى واقع، وأسهم في وصول مضمار جبل علي إلى مكانة تؤهله لعقد شراكات استراتيجية مع أبرز المضامير العالمية، كما أشاد بدور الإدارة العليا في دعم مسيرة التطوير وتحقيق الطموحات.



وأوضح أن الشراكة مع مضمار كوراه ليست جديدة، بل تمتد لسنوات، وأسهمت في بناء علاقات متينة مع قطاع سباقات وصناعة الخيل في إيرلندا، وقال: إيرلندا من الدول العريقة في عالم سباقات الخيل، ونحن فخورون بهذه العلاقة التي كان لها أثر إيجابي كبير، ونعمل باستمرار على تعزيز حضور مضمار جبل علي دولياً وإبراز تاريخه وتجاربه وانجازاته في عالم سباقات الخيل عموما ومضامير الخيل العالمية.



وأضاف أن إدارة المضمار تواصل العمل على توسيع دائرة الشراكات الدولية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية، مؤكداً أن مضمار جبل علي يستحق أن يكون اسماً حاضراً بين أبرز مضامير العالم، وأن يتواجد في المحافل الكبرى مثل مهرجان الديربي الإيرلندي وغيرها من المضامير لما يملك من تاريخ عريق.