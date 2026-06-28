حلق بلقب سباق «ستيفن فوستر».. بطل كأس دبي العالمي يتوهج في أمريكا

أضاف بطل كأس دبي العالمي الجواد «ماغنيتيود» إنجازاً عالمياً جديداً في مسيرته بعد أن حلق بلقب سباق «ستيفن فوستر» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، والذي أقيم على مضمار تشرشل داونز في الولايات المتحدة، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى بريدرز كب كلاسيك



وفرض بطل كأس دبي العالمي أسلوبه منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية بقيادة الفارس خوسيه أورتيز، مسجلاً زمناً قدره 1.48.03 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «بايزا»، فيما حل بطل ديربي كنتاكي «سوفرينتي» لجودلفين ثالثاً.



وتألقت «أميرسيف» بشعار جودلفين على المضمار ذاته بعد افتتاحها الحفل بفوز مميز بلقب سباق فلور دي ليز للفئة الثانية، المخصص للأفراس لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس إيراد أورتيز جونيور وإشراف براد كوكوس مسجلة زمناً قدره 1.50.51 دقيقة.



وأكد المدرب ستيف أسموسن أن «ماغنيتيود جواد استثنائي، وبعد فوزه على «فوريفر يونغ» في كأس دبي العالمي، عاد اليوم ليتفوق على نخبة خيول أمريكا.