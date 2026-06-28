«بيج جوسي» يحلّق بسباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس»



حلّق الجواد «بيج جوسي» العائد إلى أليجرو سيندكيت، بإشراف شارلس اوبراين وقيادة بيلي لي بلقب سباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس» المصنف من بين سباقات «القوائم»، الذي أقيم عصر اليوم الأحد بتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي، ضمن فعاليات مهرجان الديربي الأيرلندي، في إطار الشراكة بين مضمار جبل علي ومضمار كورا.

أقيم السباق البالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو لمسافة 1200 متر على مضمار كورا الأيرلندي، بالتزامن مع الشوط الرئيس لسباق الديربي الأيرلندي للفئة الأولى برعاية سوق دبي الحرة.



واجتذب السباق في أمسية جميلة ووسط حضور جماهيري لافت، «10» خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتعالت الهتافات عندما تقدم «بيج جوسي» المرشح الأوفر حظاً بنسبة 5/2، الذي حلّ رابعاً في نسخة العام الماضي، إلى خط النهاية في السباق.

وكان هذا السباق هو التاسع والثمانون في مسيرة هذا الحصان المخضرم البالغ من العمر تسع سنوات، وقد حقق حتى الآن 12 فوزاً، منها 10 انتصارات في كورا.



في هذا السباق المصنف لمسافة ستة فورلونج، كان «بيج جوسي» يحمل عقوبة، وقد أعاقه بيلي لي في منتصف المضمار، ثم حوّل مساره نحو المدرجات لينافس «كاليفورنيا دريم» من الداخل، وبدا في مأزق عندما انحرف المتصدر «تانجو فلير» عبر المضمار باتجاه «بودي بير».



ولكن الفارس لي كان قد أحسن توقيت هجومه، وانطلق «بيج جوسي» بقوة نحو خط النهاية، فائزاً بفارق ثلاثة أجزاء من الطول، بينما اكتفى «تانجو فلير» بالمركز الثاني بفارق ضئيل عن «بودي بير». وعقب ختام السباق توج الفائزين محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي.



من جهته، أكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي أن الشراكات الاستراتيجية مع المضامير العالمية تجسد رؤية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم مؤسس «المضمار الأصفر» في تقديم نموذج عالمي يحتذى، ترسيخاً لمكانته الرائدة في رعاية السباقات وفق أفضل الممارسات.



ووصف الأحمد الشراكة مع مضمار كورا الأيرلندي، برعاية سباقي مضمار جبل علي وإسطبلات داش ستيكس «قوائم» وأمس سباق إسطبلات انجليسي للفئة الثالثة ضمن فعاليات مهرجان «الديربي الأيرلندي»، بأنه محطة نوعية، وخطوة مفصلية لتحقيق استدامة النمو العالمي في الشراكات مع المضامير العريقة حول العالم، وتأكيد جديد على السمعة المرموقة لمضمار جبل علي، في تبني الرؤى التطويرية التي تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في رياضة الفروسية.



وأشار الأحمد، إلى أن الانطلاقة العالمية التي حققها مضمار جبل على مدار عقود تمثل نهجاً راسخاً ومرتكزاً محورياً في عالم الفروسية، وفق رؤية عصرية تواكب الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة، انطلاقاً من إرث هذه الرياضة التي تعمق الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات على الخارطة العالمية.



وأضاف: فخورون بما تحقق، ونعمل وفق رؤية واضحة تقودنا إلى العالمية، ومستمرون في تعزيز النمو الاستراتيجي لمضمار جبل علي كنموذج عالمي في سباقات الخيل، وجهودنا لا تتوقف، ونحرص على علاقاتنا المتميزة مع المضامير العريقة، وتقديم مبادرات مبتكرة، ورهاننا دائماً على تجاربنا الناجحة، وثقة المجتمع الدولي في معايير الجودة، والقيم الاحترافية، وماضون في تأكيد وجودنا العالمي، وتبادل التجارب، ومواكبة الطفرة في المجالات كافة، وتقديم النماذج المتطورة، وتوسيع دائرة الشراكات.



وقال جاري أوبراين، أحد مالكي الحصان الذي يمتطيه يومياً: إنه حصان لا يُصدق، لا أعتقد أننا سنرى مثله مرة أخرى، أعلم أن إيدان أوبراين يحطم جميع الأرقام القياسية، لكنه لن يحطم هذا الرقم القياسي قريباً. وحظي الحصان «بيج جوسي»، الذي يدربه تشارلز أوبراين، بتصفيق حار عند وصوله إلى منصة الفائزين، وكان لي سعيداً بالاستمتاع بهذه اللحظة على صهوة حصان وصفه بأنه «أسطورة».



وأضاف: إنه يتمتع بشعبية جارفة، وهو بالتأكيد حصان صغير الحجم لكنه كبير القلب، وأنا سعيد للغاية بفوزه مجدداً رفعت يدي في الهواء فرحاً، وهو أمر لا أفعله عادةً، لكن عليك فقط أن تستمتع بهذا الحصان لأنه من الصعب الحصول على خيول مثله، هذا ما يجعل يوماً كهذا مميزاً، لأن الناس سيتحدثون عنه طوال اليوم، إن شاء الله، إنه حصان أسطوري، ولا يمكنك التخطيط لامتلاك حصان مثله، إنه ببساطة يحدث، وعليك فقط الاستمتاع به.