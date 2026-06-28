نجاح باهر لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالأرجنتين

حققت الجولة الثانية لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت بضاحية براجادو في الأرجنتين، نجاحاً باهراً من ناحية التنظيم والمشاركة، حيث تألفت من 9 سباقات لمسافات مختلفة، بإشراف الاتحاد الدولي. وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز الفارسة جوزفينا بالستر على صهوة «بوكس أتاكا» بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 140 كلم «3 نجمات».



وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 160 كلم «3 نجمات» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة جوزفينا رولت على صهوة «إستريلا أتش أس»، وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة للشباب والناشئين لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة أنتونيلا بالي على صهوة «أل أم تورو».



وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة إيلينا فينجر، على صهوة «جوازو روبور».

وفي منافسات اليوم الثاني أسفرت النتائج عن فوز الفارسة أنتونيلا بالي على صهوة «أل أم ميزكال» بسباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم شباب وناشئين «نجمتان»، وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 120 كلم «نجمتان» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة كاتلينا باستونس على صهوة «بي أم فاروجي».



وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم شباب وناشئين «نجمة واحدة» فاز بجائزة المركز الأول الفارس ماثيو البرتو على صهوة «ا لام أديلا أي جي»، وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فازت بجائزة المركز الأول الفارسة أنتونيلا مورينو على صهوة «أم نوما»، وفي سباق قرية الإمارات العالمية للقدرة لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة» فاز بجائزة المركز الأول الفارس هيرب فلورنتين، على صهوة «جي سي بانديدو».



توج الفائزين عبدالله الرميثي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين، ولارا صوايا، المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية، وناصر أحمد عبدالله، مدير المشاريع في إي أس أس بالقرية، والمنظم خوسيه رودريجوز زامبوني.



وقال عبدالله الرميثي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين: بداية، أتشرّف بتوجيه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على ما توليه من دعم ورعاية لمسيرة صون التراث وتعزيز مكانة الخيل في التراث الإماراتي، خاصة وأن سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة تجسّد غنى الموروث وأصالة التقاليد في دولة الإمارات، وتعكس نهج القيادة الرشيدة في صون التراث الإنساني ودعم القائمين عليه عبر العالم.



وأضاف: لقي السباق برعاية قرية الإمارات في جمهورية الأرجنتين ترحيباً واسعاً وامتناناً كبيراً، لا سيما في أوساط مربّي الخيل، كما أسهمت هذه الفعالية في تعميق التبادل الثقافي والحضاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين، حيث إن العلاقات بين البلدين راسخة ومتميزة منذ أكثر من واحد وخمسين عاماً. وقد لمسنا منذ اللحظة الأولى تفاعلاً كبيراً من الحضور، واهتماماً لافتاً من المشاركين والعائلات والمجتمع المحلي بهذه المبادرة المميزة، وفي هذا الصدد نتوجّه بجزيل الشكر إلى جميع القائمين على تنظيم هذه السلسلة المتميزة، وإلى كل من أسهم في نجاحها.



يذكر أن المحطة الثالثة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة ستقام في جنوب أفريقيا بتاريخ 7 و8 و9 يوليو المقبل، وهناك سباق واحد بطول 206 كيلومترات على مدى 3 أيام.