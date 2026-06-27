«سوفرينتي» يعود إلى تشرشل داونز بذكريات ديربي كنتاكي

يعود الجواد «سوفرينتي» بشعار جودلفين إلى مضمار تشرشل داونز للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي بلقب ديربي كنتاكي، عندما يخوض نسخة قوية من سباق ستيفن فوستر ستيكس للفئة الأولى، في أمسية تحمل عنوان «صراع العمالقة».



وسيجد «سوفرينتي» نفسه في مواجهة نخبة من أبرز خيول السباقات الأمريكية، يتقدمها «وايت أباريو» بطل بريدرز كب كلاسيك، و«ماغنيتيود» بطل كأس دبي العالمي، إلى جانب «بايزا».

وبعدما منح «جودلفين» أول ألقابه في ديربي كنتاكي للفئة الأولى، الملقب بـ«رن فور ذا روزيز»، في مايو الماضي، واصل «سوفرينتي» كتابة التاريخ، ليصبح أول جواد يجمع بين ألقاب ديربي كنتاكي للفئة الأولى، وبيلمونت ستيكس للفئة الأولى، وجيم داندي ستيكس للفئة الثانية، وترافرز ستيكس للفئة الأولى.



وحُرم الجواد، المنحدر من الفحل «إنتو ميشيف» ويتدرب بإشراف بيل موت، من فرصة تعزيز إنجازاته بعدما أبعدته الحمى عن المشاركة في بريدرز كب كلاسيك للفئة الأولى. وجرى تكريم إنجازاته في جوائز «إكليبس» لعام 2025، بعدما تُوج بلقب حصان العام في الولايات المتحدة، إضافة إلى لقب أفضل حصان ذكر بعمر ثلاث سنوات.



وعاد «سوفرينتي» إلى المضامير عبر أوكلون هانديكاب للفئة الثانية في أبريل، حيث حل ثانياً بفارق طولين خلف «وايت أباريو»، في مشاركة اعتُبرت محطة تحضيرية قبل العودة إلى سباقات القمة.



وسبق لـ«سوفرينتي» التفوق على منافسيه الرئيسيين، إذ أنهى «ماغنيتيود»، بطل كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، خلفه بفارق كبير في ترافرز ستيكس للفئة الأولى، كما تفوق على «بايزا» في ثلاث مناسبات خلال الموسم الماضي، أبرزها جيم داندي ستيكس للفئة الثانية، الذي جاء فيه «بايزا» وصيفاً بفارق طول.



وقال المدرب بيل موت: «دخل سوفرينتي سباق أوكلون هانديكاب بحالة جيدة للغاية، لكن الأمر الوحيد أنه كان عائداً من فترة راحة امتدت ثمانية أشهر، وهي مدة طويلة لابتعاد أي جواد عن المشاركات. ومع ذلك قدم عرضاً جيداً جداً، لكنه اصطدم بجواد كان جاهزاً تماماً هو وايت أباريو. ومع وجود تلك المشاركة في رصيده، ينبغي أن يكون في حالة أفضل هنا. كل المؤشرات الأخرى جيدة، فهو يأكل جيداً، ويتدرب جيداً، وكانت تمريناته جيدة. أشعر بثقة كبيرة تجاهه».