«بالينا ستار» بطلة سباق «مضمار جبل علي أنجلسي»



قلبت المهرة «بالينيا ستار» لجيزيل دو أجيار، وبإشراف روبسون دو أجيار، وقيادة دوناج أوكونور التوقعات في سباق مضمار جبل علي وإسطبلات أنجلسي ستيكس «الفئة الثالثة» لمسافة 1300 متر، الذي أقيم، اليوم السبت، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤسس مضمار جبل علي، من خلال شراكة استراتيجية مستمرة بين المضمار الأصفر، مع مضمار كورا الأيرلندي، ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان «الديربي الإيرلندي».



وتألقت «بالينيا ستار» مع روبسون أجيار في السباق البالغ طوله 1300 متر والمخصص للخيول الناشئة في عمر السنتين، وحقق المدرب المركزين الأول والثاني في سباق كورا، حيث حصدت اللقب بفوز مفاجئ بنسبة 16-1.



وكانت التوقعات تتجه نحو «كونفوشيوس»، الذي حل سادساً في سباق كوفنتري ستيكس، ولم يتأخر كثيراً، وسرعان ما تصدر المهر، الذي تبلغ قيمته 1.7 مليون جنيه استرليني، والذي يدربه أيدان أوبراين، السباق بقيادة الفارس رايان مور، ولكن الفائزة في النهاية كانت قريبة منه طوال السباق، وبينما كان يلاحقها من الخارج زميلها في إسطبل روبسون أجيار، المهر «إيمورتال جارد»، بذلت جهداً كبيراً لتفوز بفارق نصف طول، بينما حل «كونفوشيوس» ثالثاً بفارق ضئيل. وعقب ختام السباق توج الفائزين محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي.



وقال أجيار: «كانت الفرصة متساوية بينهما، فازت «بالينيا ستار» بجدارة في المرة الأخيرة، لقد أظهرت صلابة وقوة في مسافة ستة فورلونج ونصف الفورلنج، وهي قصيرة بعض الشيء بالنسبة لـ«إيمورتال جارد»، إنه مهر من طراز رفيع، وسيتحسن أداؤه كثيراً عندما يخوض سباقاً أطول».



وواصل: «كنت أعلم أن الفارق بينهما ليس كبيراً، تركتُ لدوناج «أوكونور» حرية الاختيار، فاختار المهرة، وفازت، وكانت نتيجة رائعة، خصوصاً مع حصول الحصان الآخر على المركز الثاني». وأضاف: «أحببت هذه المهرة منذ أن رأيتها في المزاد، لا تزال ضعيفة، وعندما تخوض سباقات أطول، سيكون لديها الكثير لتقدمه».