10 خيول تتنافس في سباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس» بأيرلندا غداً



تنطلق منافسات سباق مضمار جبل علي وإسطبلات «داش ستيكس» المصنف من بين سباقات «القوائم»، على مضمار كورا الأيرلندي، غداً، ضمن فعاليات مهرجان الديربي الأيرلندي، في إطار الشراكة بين مضمار جبل علي ومضمار كورا.



ويقام السباق بالتزامن مع الشوط الرئيس للديربي الأيرلندي، الذي ترعاه سوق دبي الحرة، لمسافة 1200 متر، ويبلغ إجمالي جوائزه 100 ألف يورو، بمشاركة 10 خيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق.



ويتصدر الترشيحات الجواد «بيج جوسي»، الذي يشرف على تدريبه تشارلز أوبراين، بعد حلوله ثانياً في سباق من الفئة الثانية على المضمار والمسافة نفسيهما الشهر الماضي، فيما يعد «بودي بير» من أبرز المنافسين بعد فوزه في سباق نافان، إلى جانب «تاهكاوين» الذي قدم أداءً قوياً في سباق لاكن ستيكس واقترب من تحقيق الفوز.



وشهدت نسخة العام الماضي تألق المهرة الإماراتية «فيسبيرتيليو» العائدة إلى الشراع للسباقات، التي أسستها الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، بعدما خطفت الأضواء بفوزها بلقب السباق.