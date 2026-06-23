منتخب الإمارات لقفز الحواجز يشارك في دولية هيكستيد «خمس نجوم»

يشارك فرسان الإمارات لقفز الحواجز في بطولة هيكستيد الدولية فئة الخمس نجوم 23 يوليو المقبل ببريطانيا ضمن نطاق الاستعدادات للتحدي المرتقب في بطولة العالم للفروسية 2026 بمدينة آخن الألمانية.



وأكد الفارس عبدالله محمد المري المتوج أخيراً بفضية بطولة هيكستيد الدولية فئة الأربع نجوم أن البطولات الأوروبية محطة نوعية لتأهيل الخيول قبل الانتقال إلى بطولة العالم، ودافع كبير نحو المزيد من الإنجازات بدعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.



وقال إن فرسان الإمارات لقفز الحواجز حققوا نتائج مميزة في البطولات الأوروبية في مؤشر واضح على حالة الاستعداد والطموحات الكبيرة، مقارنة بالتحديات التي واجهتهم بمنافسة نخبة فرسان العالم، بما يعزز خبراتهم وقدراتهم لمواصلة رحلة التألق في كافة الميادين العالمية، لا سيما أن هناك مشاركة مقررة في بطولة دولية بفرنسا من 9 إلى 12 يوليو المقبل قبل الانتقال إلى بطولة هيكستيد.



وأشار إلى أن الخيول أكدت جدارتها في البطولات الأوروبية على نحو ما تحقق من مستويات عالية لكل من جواده «بي بي إس مغريغور»، والجواد المميز «شاكوباي»، مع الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي، والجواد «فونشستي في دي هيفنك»، مع زميله حميد عبدالله المهيري، والفرس «كاسال شينا»، بصحبة الفارس مبخوت عويضة الكربي، والجواد «فلون فلون»، مع الفارس سالم أحمد السويدي.