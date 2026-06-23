سفير الدولة لدى فرنسا: إنجاز الفرسان في سباقات القدرة يؤكد ريادة الإمارات

أكد فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أن اختيار فرنسا محطةً لانطلاق سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة يحمل دلالات عميقة تعكس قوة العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى الارتباط الوثيق بين رياضة الفروسية وتراث دولة الإمارات.



وأعرب سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، عن فخره بالتنوع الكبير في المشاركة الدولية التي شهدتها السباقات والتي ضمت فرساناً من دولة الإمارات ومملكة البحرين وفرنسا وبلجيكا ودول أخرى، لافتاً إلى أن هذا الحضور الدولي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها سباقات القدرة الإماراتية على الصعيد العالمي، ويؤكد الطموح الذي تحمله سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة لتحقيق المزيد من النجاحات في محطاتها المقبلة.



وشدد فهد سعيد الرقباني، على أن الحضور الإماراتي في مثل هذه المحافل الدولية لا يقتصر على المشاركة فحسب بل يهدف إلى ترك بصمة إيجابية وتقديم أداء يعكس الطموح الإماراتي الدائم نحو الصدارة والتميز، مشيداً بتصدر فرسان الإمارات ختام المحطة الأولى لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة التي أقيمت في كومبيان بفرنسا.