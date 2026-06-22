المحاميد والزبيبي يفوزان بجائزتي قفز الحواجز 1.30 متر في صالة الشارقة

فاز الفارس محمد فادي الزبيبي بجائزة الصدارة في منافسة الجولة الواحدة لقفز الحواجز على حواجز الـ1.30 متر، والتي أقيمت في الأسبوع الصيفي الثاني على ميادين الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتضمن 12 منافسة أقيمت يومي أمس وأمس الأول، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة في يومها الأول السبت، وبمواصفات الجولة الواحدة في يومها الثاني الأحد، وجميعها مفتوحة المشاركة، إضافة إلى المنافسات المخصصة لخيول القفز الصغيرة «4 ـ 5 ـ 6» سنوات، ما أتاح فرص المشاركة أمام عدد كبير من فرسان وخيول القفز بأندية ومراكز الفروسية في الإمارات.



وحضر المنافسات وتوّج الفائزين في الأسبوع الصيفي الثاني بالصالات المغطاة، سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، والحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم، والدولي يوسف المحمودي، مصمم مسارات المنافسات.



وشارك في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ1.30 متر، 21 مشاركاً وأكملها 5 فرسان دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس حمزة المحاميد مع «كسالاتو» من إسطبلات الحياة الخاصة، ونال جائزة المركز الثاني الفارس ياسين الزبيبي مع «ناروين إس إم إتش» من نادي العين للفروسية والرماية، وأحرزت المركز الثالث الفارسة أنيتا ساندي مع «كويكو» من نادي الشارقة للفروسية.



وفي منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع، تنافس 29 مشاركاً، وجاء الفوز بجوائز المراكز الثلاثة الأولى من نصيب فرسان القفز بنادي الشارقة للفروسية، وأولهم في المركز الأول الفارس محمد فادي الزبيبي مع «إف زد بوي»، وقفزت الفارسة أنيتا ساندي لتحتل المركز الثاني مع «كويكو»، وجائزة المركز الثالث نالها الفارس عبد الرحمن إكرام مع «غاندي في دي».



وعلى حواجز الـ1.20 متر، في منافسة المرحلتين الخاصة تنافس 64 مشاركاً، وأكمل المرحلتين 23 منهم دون خطأ، وأحرزت جائزة المركز الأول الفارسة آنا روجوفا مع «بيرغيوكس باولا» من نادي الشارقة للفروسية، وهي الصدارة التي اختطفها زميلها في النادي الفارس جواد نظام مع «هارليس جاك زد» في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع.



وأقيمت على الحواجز التي تراوح ارتفاعها بين «1.05 ـ 1.10» متر، منها المرحلتان الخاصة، وتنافس فيها 78 مشاركاً، ونجح منهم 17 في إكمال المرحلتين دون خطأ، وفاز بجائزة مركزها الأول الفارس عمر طه مع «بليشر» من نادي مندرة للفروسية. وتنافس 72 مشاركاً في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع، ونجح منهم 20 مشاركاً في إكمال الجولة دون خطأ، وأولهم الفارس عبد الله سعيد الخاطري مع «كوبرتا بي» من إسطبلات الدانة.



وللخيول الصغيرة عمر «5 ـ 6» سنوات على حواجز الـ«1.05 ـ 1.10» متر، شاركت 10 خيول، منها 7 خيول صغيرة من نادي الشارقة للفروسية، ونجحت 6 خيول في إكمال المرحلتين دون خطأ، أولها «هوس يور دادي» بقيادة مازن قصّار من نادي العين للفروسية والرماية، وفي منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع، تجدد التنافس بين الخيول الصغيرة «5 ـ 6» سنوات، ونجح 4 خيول في إكمال الجولة دون خطأ، وفاز بجائزة المركز الأول «أولاندرو في دي» بقيادة الفارس أحمد نزار منصور من مركز الإمارات للفروسية.



وافتتحت منافسات الأسبوع الصيفي الثاني بمنافسة المرحلتين الخاصة على حواجز الـ«80 ـ 90» سم، وتنافس فيها 91 مشاركاً، ونجح منهم 41 مشاركاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، أولهم الفارس حسين خير الدين مع «كيالف» من نادي الشارقة للفروسية، وتجدد التنافس بين 86 مشاركاً في منافسة الجولة الواحدة، وأكملها 24 مشاركاً دون خطأ، وتوّج بجائزة المركز الأول أسيس فولشر مع «سنسناتي بي جيه» من نادي الحبتور للبولو والفروسية.