فرسان الإمارات يهدون ثلاثية كومبيان الفرنسية إلى محمد بن راشد وحمدان بن محمد



أهدى فرسان الإمارات ناموس الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، تقديراً لرؤيةٍ تصنع المجد، وترتقي برياضة القدرة إلى قمم العالم، وفي كومبيان الفرنسية، جسّد فرسان الوطن أثر هذا الدعم بتفوقٍ حاسم، مؤكدين أن حضور الإمارات في ساحات القدرة هو ريادة متأصلة، تُبرهنها النتائج في كل محفل.



حيث واصل فرسان الإمارات تألقهم في ميادين سباقات القدرة والتحمل الدولية، محققين سلسلة من النتائج المميزة خلال منافسات كومبيان الفرنسية، التي أقيمت بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم، حيث توجوا بلقب سباق 160 كلم، ولقب سباق الناشئين، إضافة إلى لقب سباق 120 كلم فئة النجمتين، إلى جانب عدد من المراكز المتقدمة، ليؤكدوا مجدداً ريادة الإمارات ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية لرياضة القدرة.



وخطف الفارس ماجد جمال المهيري، على صهوة «فوليبل دو فوس» من إسطبلات F3، نجومية سباق 160 كلم بعد أداء مميز في السباق الذي يتألف من ست مراحل، فيما جاء الفارس الإماراتي سيف أحمد المزروعي ثانياً على صهوة «بوليو شارلس»، وحل الفارس البحريني محمد عبد الحميد الهاشمي ثالثاً على صهوة «جي ستار».



وفي سباق الناشئين، توج الفارس راشد الزاهد بلقب السباق على صهوة «باراكا يونيكا» من إسطبلات إف 3، محققاً المركز الأول، بعد أداء قوي، فيما جاء الفارس البحريني جابر بدر جعفر في المركز الثاني، على صهوة «إيرادا فيكتورياس»، وحلت الفارسة الفرنسية ليا كليريسي ثالثة على صهوة «تشيخوف».



واختتم فرسان الإمارات مشاركتهم المميزة في منافسات كومبيان الفرنسية، بفوز سالم ملهوف الكتبي بلقب سباق 120 كلم فئة النجمتين على صهوة الجواد «إس دبليو كابيروز» من إسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً بلغ 5:05:59 ساعات، بمعدل سرعة 23.5 كلم/ساعة، ليضيف لقباً جديداً إلى حصيلة الإنجازات الإماراتية في البطولة.



وجاء الفارس الإماراتي منصور الفارسي في المركز الثاني على صهوة «بوليورامبرانت» من إسطبلات إم آر إم، فيما حل الفارس البحريني عيسى حميد دخيل العنزي ثالثاً، على صهوة «إيرمين دارتانيان» من إسطبلات فيكتورياس.



وتعكس هذه النتائج المتميزة المستوى المتطور الذي وصلت إليه رياضة القدرة الإماراتية، كما تؤكد نجاح برامج إعداد وتأهيل الفرسان في مختلف الفئات العمرية، واستمرار فرسان الإمارات في حصد الألقاب الدولية، وترسيخ مكانة الدولة واحدة من أبرز القوى العالمية في رياضة القدرة والتحمل.



وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية: «نفخر بالنتائج المميزة التي يحققها فرسان الإمارات في مختلف المحافل الدولية، والتي تعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها رياضة القدرة الإماراتية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة. ونهنئ الفرسان والمدربين، وكافة فرق العمل، على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاحات، ورفع علم الدولة في مختلف البطولات العالمية».



من جانبه، أكد أحمد راشد الكعبي، مدير عام وعضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن النتائج التي تحققت في السباق، تجسد العمل المتواصل والجهود الكبيرة التي يبذلها الفرسان والفرق الفنية والإدارية، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه فرسان الإمارات. وقال: «تعكس هذه الإنجازات المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارات في رياضة القدرة، بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة. وسنواصل العمل على توفير أفضل سبل الدعم والإعداد للمحافظة على هذه الريادة، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الدولية، وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المحافل العالمية».