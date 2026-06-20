«المراق» لشادويل.. مسك ختام مهرجان رويال آسكوت «فيديو»

أهدى الجواد «المراق» لشادويل فوزا ثمينا لـ الإمارات بعد ان حلق بلقب سباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1200 متر ضمن منافسات اليوم الختامي من مهرجان رويال آسكوت البريطاني العريق.



وتمكن «المراق» من انتزاع اللقب بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب ويليام هاجاس، بعد صراع مثير عند خط النهاية حسمته تقنية «الفوتوفنش» ليحسم اللقب بزمن قدره 1.11.82 دقيقة بفارق انف عن الوصيف «ساتونو ريف» الفائز بالمركز الثاني.



وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الكأس من الملكة كاميلا بحضور الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، ونخبة من الملاك والمدربين ومحبي سباقات الخيل.



وأعربت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بهذا الفوز، مؤكدة أن «المراق» قدم أداءً مميزاً في سباق السرعة رغم عودته من إصابة تعرض لها في وقت سابق.

واضافت في لقاء عبر قناة «دبي ريسنج» إن البطل أثبت قدراته على أعلى المستويات بتحقيق الفوز في سباق من الفئة الأولى، مشيرة إلى أن هذه المشاركة شكلت اختباراً حقيقياً لإمكاناته أمام نخبة من الخيول المميزة، ومؤكدة أن وجهته المقبلة ستتحدد بالتنسيق مع المدرب وفق البرنامج الأنسب له.



وجاء فوز «المراق» كمسك ختام مشاركات الخيول الاماراتية والتي تالقت على في مختلف اقوى سباقات المهرجان الذي امتد لخمسة ايام، حيث كانت البداية مع «باو ايكو» بطل شوط سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى قبل ان يحتفظ «أمبودسمان» لجودلفين بلقب شوط «برينس أوف ويلز ستيكس» ليرسم «المراق» لوحة الختام في ابرز محطات الأخيرة من المهرجان