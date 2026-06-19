«بريسيز» تخطف لقب «كورونيشن ستيكس» في رويال آسكوت

أحرزت المهرة «بريسيز» لقب شوط «كورونيشن ستيكس» للفئة الأولى المخصص للمهرات، والذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن فعاليات اليوم الرابع من مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، وشهدت الأمسية حضور الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم، وعدد من الملاك والمدربين ومحبي سباقات الخيل.



وواصل المدرب الأيرلندي ايدن أوبراين والفارس ريان مور تألقهما لليوم الثاني على التوالي بعد أن حلقت «بريسيز» بأهم ألقاب اليوم الثالث من الكرنفال الملكي الإنجليزي مسجلة زمناً قدره 1:39.58 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول عن الوصيفة «طولين» بشعار شادويل، فيما جاءت «ترو لوف» في المركز الثالث.



من جهة أخرى تتجه الأنظار في ختام المهرجان إلى شوط «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1200 متر من الفئة الأولى بمشاركة خيول الإمارات من أبرزها «الميراق» لشادويل، و«باور فل جلوري» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، كما يشهد السباق مشاركة «ارمرم» لزياد كلداري، و«سيدة داريان» لجابر عبدالله.



ويسعى في خامس أيام المهرجان ثلاثي جودلفين «موريس دانسر» و«أفيسينا» و«كاتولوس» إلى تحقيق فوز أول على مستوى الفئة الثالثة في شوط «جيرسي ستيكس»، كما يشهد السباق مشاركة «أمريكا كوين» لجابر عبدلله.



وكان «موريس دانسر»، المنحدر من نسل «بالاس بير»، قد خسر بفارق نصف رأس فقط في «فينتج ستيكس» للفئة الثانية بمضمار غودوود الموسم الماضي، قبل أن يحقق فوزاً لافتاً بفارق أربعة أطوال في «ستونهنج ستيكس» المصنف «ليستد» بمضمار سالزبري في أغسطس الماضي، ويعود هذا الموسم بإشراف الثنائي جون وثيدي غوسدن.



كما يملك «أفيسينا» سجلاً جيداً على مستوى السباقات المصنفة، بعدما حقق فوزاً في سباق «ليستد» ضمن مهرجان سانت ليجر في دونكاستر تحت إشراف المدرب روجر فاريان، متفوقاً بفارق ضئيل على «هانكيلو»، الذي واصل نتائجه القوية هذا الموسم بحلوله ثالثاً في سباق «بول ديساي دي بولان» للفئة الأولى.



ورغم حلوله وصيفاً في «كريفن ستيكس» للفئة الثالثة عند عودته في سن الثالثة، لم يظهر «أفيسينا» بالمستوى المأمول في سباق «2000 غينيز» للفئة الأولى، حيث أخفق في مجاراة المنافسين.



أما «كاتولوس» بإشراف شارلي أبلبي، فيدخل المنافسة بطموحات كبيرة بعدما حقق فوزاً مريحاً في سباق هانديكاب بمضمار غودوود الشهر الماضي، وذلك عقب حلوله رابعاً في مشاركته الوحيدة السابقة على مستوى الفئة الثالثة بسباق «تاترسالز ستيكس» في سبتمبر الماضي.



وقال المدرب روجر فاريان: «أعتقد أن سباق 2000 غينيز جاء مبكراً للغاية بالنسبة إلى «أفيسينا» بعد مشاركته في كريفن ستيكس، كنا نهدف إلى استخدام ذلك السباق لرفع جاهزيته قبل الغينيز، لكن ربما حدث العكس، كما أن الفترة الفاصلة بين المشاركتين كانت قصيرة جداً. لم يكن في أفضل حالاته يومها، لكنه خرج من السباق بحالة جيدة، ومنحناه الوقت الكافي لاستعادة جاهزيته. أرى أن مسافة 1400 متر على مضمار آسكوت الصاعد، إلى جانب الوتيرة القوية المتوقعة، ستناسبه بشكل كبير، ونأمل أن يعود إلى مستواه الحقيقي».



من جانبه، قال المدرب شارلي أبلبي: قد يحتاج «كاتولوس» إلى تقديم مستوى أفضل قليلاً لمجاراة بعض منافسيه، رغم الارتفاع الكبير في تصنيفه بعد فوزه في غودوود. لطالما اعتقدنا أنه يملك المقومات اللازمة للمنافسة على مستوى السباقات المصنفة، كما أن خبرته الكبيرة وحبه للأرضية السريعة يمنحانه أفضلية إضافية. الجواد في حالة ممتازة حالياً، ونأمل أن يكون ضمن دائرة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة.