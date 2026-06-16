«باو ايكو» يخطف الأضواء ويهدي الإمارات أول انتصاراتها في رويال اسكوت



أهدى المهر «باو ايكو» الإمارات أول انتصاراتها في النسخة الحالية من مهرجان رويال أسكوت العريق في المملكة المتحدة بحضور الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من الملاك والمدربين ومحبي سباقات الخيل.



وخطف المهر الذي يحمل شعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب شوط سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس بيلي لوغنان وإشراف المدرب جورج بوغي، ليعانق «باو ايكو» بن «نايت أوف ثندر» اللقب بزمن 1.38.48 دقيقة بعد صراع مثير بفارق أقل من رأس عن «جشتاد».



من جهة أخرى يعود «أومبودسمان» لجودلفين بإشراف جون وثيدي غوسدن، للمنافسة على لقب برنس أوف ويلز ستيكس في ثاني أيام المهرجان إضافة إلى مشاركة رفيقه في الإسطبل «ديفلز أدفوكيت» والمقام بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.



وقال ثيدي غوسدن: حصل «أومبودسمان» على استراحة خفيفة بعد فوزه في دبي تيرف، قبل أن يشارك في بريغادير جيرارد ستيكس، حيث تغلب على جواد جيد هو«غيثن». تبدو نسخة برنس أوف ويلز ستيكس قوية للغاية بوجود «داريز»، لكن «أومبودسمان» تطور بصورة جيدة منذ ساندون، ويدخل السباق بحالة طيبة.