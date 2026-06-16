نادي دبي للفروسية: نتائج ويندسور وكاستلساغرات تؤكد جاهزية فرسان الإمارات لاستحقاق كومبيان

يواصل فرسان الإمارات تألقهم في ميادين الفروسية الدولية لسباقات القدرة والتحمل خلال عام 2026، بعد تحقيق سلسلة من النتائج المميزة في سباقي ويندسور الملكي بالمملكة المتحدة وكاستلساغرات في فرنسا، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية.



وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن هذه الإنجازات المتتالية تجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم رياضة القدرة، وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أبرز الوجهات العالمية في رياضات الفروسية.



وقال: «تعكس هذه النتائج حجم العمل والتطوير المستمر الذي تشهده رياضة القدرة في الدولة، كما تؤكد جاهزية فرساننا لخوض سباق كومبيان في فرنسا بثقة عالية واستعداد كامل لمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية الإمارات في المحافل الدولية».



من جانبه، أكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية وعضو مجلس الإدارة، أن النتائج التي حققها الفريق في ويندسور وكاستلساغرات تعكس المستوى المتقدم للإعداد الفني والانضباطي الذي وصلت إليه منظومة القدرة الإماراتية.



وأضاف: «تبرهن هذه النتائج على جاهزية الفرسان والخيول للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها سباق كومبيان، الذي نتطلع من خلاله إلى مواصلة حضورنا القوي والمنافسة على المراكز المتقدمة على الساحة الدولية».



وتواصل رياضة القدرة الإماراتية ترسيخ حضورها على الساحة الدولية من خلال النتائج المتميزة التي يحققها الفرسان في مختلف المشاركات الخارجية، بما يعكس جودة منظومة العمل والتطوير، ويعزز من مكانة دولة الإمارات إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذه الرياضة.