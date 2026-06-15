خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان رويال آسكوت



تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات مهرجان رويال آسكوت في المملكة المتحدة، الذي يستمر لغاية 20 من الشهر الجاري على مضمار آسكوت العريق بمشاركة كوكبة من الأبطال ونخبة خيول الإمارات ضمن 7 سباقات يتضمنها اليوم الافتتاحي للكرنفال.

ويدشن فعاليات المهرجان الشوط الأول «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى» بمشاركة 9 خيول من بينها الثنائي الأبرز لجودلفين «نوتابل سبيتش» و«أوبرا بالو» إضافة إلى «فيرست كونكويست» بذات الشعار تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي كما يشهد السباق مشاركة «زيوس أولمبيوس» بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«مور ثندر» لسعيد سهيل.



ويدخل «نوتابل سبيش» منتشياً بفوزه الخامس في الفئة الأولى بسباق «لوكينج ستيكس» الشهر الماضي في نيوبري، معززاً ابن دباوي الفائز بسباقي 2000 غينيز وساسكس ستيكس في سن الثلاث سنوات، قبل أن يضيف وودباين مايل وبريدرز كب مايل إلى سجله الحافل الموسم الماضي، وهي إنجازات منحته لقب بطل الذكور على الأرضية العشبية في أمريكا الشمالية.



وتعد هذه المشاركة الثالثة لـ«نوتابل سبيش» في رويال آسكوت، فيما تجنب «أوبرا بالو» خوض سباق «سانت جيمس بالاس ستيكس» الموسم الماضي، مواصلاً اكتساب الخبرة عبر فوزين في مستوى ليستد في ساندون بارك ونيوماركت، فيما يخوض ابن «غياث» أول مشاركة له في آسكوت بعد أداء رائع في النصف الأول من العام، فيما سجل فوزاً سهلاً في سباق الراشدية للفئة الثانية على مضمار ميدان في ديسمبر، قبل أن يحقق «أوبرا بالو» انتصاراً قوياً آخر في مضمار ميدان عبر جبل حتا للفئة الأولى في الشهر التالي، فيما جاء الفوز الأبرز لـ«أوبرا بالو» في أحدث مشاركاته بسباق بت 365 مايل للفئة الثانية في ساندون بارك أواخر أبريل.



وأكد شارلي أبلبي أن «نوتابل سبيش» يدخل السباق في حالة ممتازة، وهو في أفضل حالاته كما كان دائماً، وتبدو الظروف في صالحه، وإذا تمكن من تجاوز عقدة آسكوت، فسيكون الجواد الأجدر باللقب رغم أن الميل المستقيم سيكون تحدياً أكبر لـ«أوبرا بالو» مقارنة بمضمار ساندون وميدان، وأثبت تطوره كثيراً ذهنياً وبدنياً منذ مشاركته الأخيرة.

«سانت جيمس بالاس ستيكس»



ويسعى «توك أوف نيويورك» لجودلفين إلى ترسيخ مكانته كأفضل جواد ميل في سن 3 سنوات، عندما يواجه الفائزين بسباقي 2000 جينيز الإنجليزي والأيرلندي، «باو إيكو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم و«غشتاد» مع المدرب إيدن أوبراين في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى والذي يشهد مشاركة «لورد بريتن» بشعار عبدالله المنصوري وإشراف إسماعيل محمد.



ويرتقي ابن «ووتون باسيت»، من إنتاج جودلفين، والذي فازت أمه «أوشيريت» بديوك أوف كامبريدج ستيكس للفئة الثانية في رويال آسكوت عام 2016، في مستوى المنافسة بعد فوز كاسح في هيرون ستيكس «ليستد» في ساندون بارك.



وأبدى المدرب شارلي أبلبي إعجابه بأداء «توك أوف نيويورك» في ساندون، وسارت تدريباته بصورة جيدة جداً منذ ذلك الحين، يحمل هذا السباق كل مقومات مواجهة القمة بوجود فائزين في سباقات الجينيز، مؤكداً ثقته الكبيرة بالجواد.