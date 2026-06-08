ميدان يستعد لموسم جديد من كرنفال سباقات دبي

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، اليوم، مواعيد موسم كرنفال سباقات دبي 2026-2027، إلى جانب موعد النسخة الـ31 من كأس دبي العالمي، التي تقام يوم 27 مارس 2027 في مضمار ميدان.

وينطلق كرنفال سباقات دبي يوم 6 نوفمبر المقبل ويختتم في 12 مارس 2027، قبل أسبوعين من إقامة أمسية كأس دبي العالمي، إحدى أبرز وأغنى الفعاليات على أجندة سباقات الخيل العالمية.

ويتضمن الموسم الجديد 17 أمسية سباق في مضمار ميدان، مع استمرار فتح جميع أشواط الكرنفال أمام المشاركات الدولية، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لسباقات الخيل ووجهة رئيسية لأبرز الملاك والمدربين والفرسان حول العالم.

وشهد الموسم الماضي مشاركة 47 مدرباً دولياً يمثلون 10 دول ومناطق مختلفة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا وهونغ كونغ وإسبانيا وسلطنة عُمان ودول إسكندنافيا، فيما بلغ عدد الخيول القادمة من خارج الدولة 130 خيلاً، بما يزيد على 20% من إجمالي المشاركات خلال الموسم.

وتوزعت الانتصارات على 5 دول مختلفة، وهو أعلى عدد من الدول الفائزة في تاريخ كرنفال سباقات دبي الممتد لأكثر من عقدين، ما يعكس تنامي الطابع الدولي للمنافسات.

ويتضمن برنامج الموسم الجديد 3 أمسيات رئيسية على الطريق إلى كأس دبي العالمي، هي «فستيف فرايداي» في 18 ديسمبر 2026، و«فاشن فرايداي» في 22 يناير 2027، و«الإمارات سوبر ساترداي» برعاية طيران الإمارات في 27 فبراير 2027، والتي تمثل المحطة التحضيرية الأخيرة قبل كأس دبي العالمي.

وتشهد النسخة الـ31 من كأس دبي العالمي تنافس نخبة الخيول والمدربين والفرسان على جوائز مالية إجمالية تبلغ 30.5 مليون دولار أمريكي، في واحد من أبرز الأحداث على روزنامة سباقات الخيل الدولية.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن كرنفال سباقات دبي وكأس دبي العالمي يواصلان استقطاب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مكانة دبي في قلب صناعة سباقات الخيل العالمية.

وقال إن النجاح الذي حققته النسخة الثلاثون من كأس دبي العالمي هذا العام يعكس قوة برنامج السباقات في دبي وجاذبيته الدولية، معرباً عن تطلعه إلى البناء على هذا الزخم خلال موسم 2026-2027.

وأضاف أن الكرنفال، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، يواصل ترسيخ مكانة دبي كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، ومنصة تجمع مجتمع سباقات الخيل الدولي وعشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح النادي أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن البرنامج الكامل للسباقات، وجدول الأشواط الرئيسية، وتفاصيل التذاكر الخاصة بالموسم.