كريسماس داي يهدي أوبراين لقبه الـ12 في الديربي الإنجليزي



حقق «كريسماس داي» لقب الديربي الإنجليزي على مضمار إبسوم العريق في المملكة المتحدة، في حين تألقت «فولك باجنت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في الحفل بعد فوزها بشوط التكافؤ.



وأهدى «كريسماس داي» اللقب الثاني عشر والرابع على التوالي للمدرب الأيرلندي إيدن أوبراين في الديربي الإنجليزي، معززاً رقمه القياسي كأكثر المدربين فوزاً بالسباق، كما سجل انتصاره الـ50 في السباقات الكلاسيكية البريطانية.



وتمسك «كريسماس داي» بالصدارة في آخر محطات السباق، وأكد جدارته بلقب السباق البالغة مسافته 2400 متر للفئة الأولى ليكسب التحدي بقيادة الفارس رونان ويلان، مسجلاً زمناً قدره 2:43.75 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «مالتيز كروس».



وشهد السباق ظروفاً صعبة بسبب الأرضية اللينة التي تأثرت بالأمطار، ليسجل الديربي أبطأ زمن له منذ نسخة عام 1983، عندما أقيم السباق على أرضية ثقيلة، في حين لم يوفق المرشح الأبرز في الانطلاقة «بينفينوتو تشيليني»، الذي تعرض لمشكلة داخل بوابات الانطلاق.