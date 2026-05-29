ثلاثية لخيول جودلفين في إنجلترا



سجلت خيول جودلفين ثلاثية مميزة «هاتريك» في مضمار سانداون بالمملكة المتحدة، بعدما فرضت حضورها في ثلاثة من أبرز أشواط الأمسية.



وجاء الفوز الأول عبر «دبي فيوتشر» بإشراف المدرب سعيد بن سرور وقيادة الفارس ديفيد بروبرت، بعدما تُوج بلقب سباق هنري الثاني ستيكس (الفئة الثالثة) لمسافة ميلين، مسجلاً زمناً قدره 3:39.90 دقيقة.



واصل شعار جودلفين تألقه من خلال «توك أوف نيويورك» بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس ويليام بيوك، حيث حسم لقب هيرون ستيكس لمسافة الميل، بزمن بلغ 1:40.37 دقيقة.



واكتملت الثلاثية مع «أمبودسمان» الذي أحرز لقب بريجادير جيرارد ستيكس (الفئة الثالثة) لمسافة 2000 متر بقيادة ويليام بيوك، مسجلاً زمناً قدره 2:06.44 دقيقة.