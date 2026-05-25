ثنائية ذهبية لـ «فرسان الإمارات» في «كاستلساغرا» بفرنسا



أحرز الفارس سالم ملهوف الكتبي لقب سباق «كاستلساغرا» الدولي للقدرة، الذي أقيم في فرنسا لمسافة 160 كلم «ثلاث نجوم»، بمشاركة 20 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، واختتمت منافساته أمس.

وجاء تتويج الكتبي، من اسطبلات «M7» على صهوة «شيشا دي باكولي»، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 9:31:46 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 16.8 كلم/ساعة، ليتصدر الترتيب العام. وحلت الفرنسية جوليا مونتاغني في المركز الثاني على صهوة «شيارا دو بيدرس» بزمن 9:44:49 ساعات، فيما جاء الإسباني روكيو دياز ثالثاً على صهوة «فولكانو فيولي» بزمن 9:49:36 ساعات.



وفي سباق 120 كلم «نجمتان»، حقق فارس المنصوري ثاني انتصارات فرسان الإمارات في«كاستلساغرا»، بعد أن أنهى السباق بزمن 6:18:29 ساعات في المركز الأول وبمعدل سرعة بلغ 19 كلم/ساعة.

وحل الإسباني مارك ساباتا في المركز الثاني على صهوة «توركن جال» بزمن 6:33:54 ساعات، فيما جاء البرتغالي أنتونيو لوبيز ثالثاً على صهوة «فلومبير فويلي» بزمن 6:36:21 ساعات.