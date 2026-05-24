حلق «بكأس تاترسالز الذهبي».. «المقام» لأحمد بن راشد يخطف أضواء إيرلندا

خطف «المقام» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأضواء في مضمار كوراه الإيرلندي، بعدما حقق بعدما انتزع لقب الكأس الذهبية «تاترسالز جولد كب» لمسافة 2100 متر من الفئة الأولى في ختام مهرجان الجينيز الأيرلندي.



وافتتح «المقام» موسمه بقوة عبر سباق الجروب 1 بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف ايد ووكر، محققاً زمناً استثنائياً بلغ 2.6.80 دقيقة يعد الأسرع في تاريخ السباق منذ تحويله إلى سباق فئة أولى عام 1999 وزيادة مسافته ليؤكد «المقام» نجوميته بعد إحرازه اللقب بفارق طولين على «باي سيتي رولر» فيما حل «صداد» الممثل الثاني للشعار الأصفر الإماراتي ثالثاً.



وفي السباق الكلاسيكي الآخر ضمن الأمسية ذاتها، فازت «بريسايز» بلقب 1000 جينيز الأيرلندي لمسافة الميل للفئة الأولى، مسجلة زمناً قدره 1.36.98 دقيقة تحت إشراف المدرب ايدن أوبراين.