عمر المرزوقي ضمن «القدوات الرياضية» لأولمبياد الشباب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اختيار فارس منتخب الإمارات عمر المرزوقي ضمن دفعة جديدة من «القدوات الرياضية» لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها السنغال كأول حدث أولمبي يُقام في القارة الإفريقية.

ويُعد عمر المرزوقي صاحب أول ميدالية أولمبية باسم الإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعدما تُوج بالميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز خلال النسخة الثالثة من الدورة الأولمبية للشباب، التي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 2018، بمشاركة 4000 رياضي يمثلون 206 دول.

وتضم القائمة 36 رياضيًا ورياضية من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الميداليات العالمية، يمثلون 25 رياضة تنافسية و10 رياضات تفاعلية، بهدف دعم وتوجيه الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة الأولمبية بداكار.

وسيتولى هؤلاء النجوم تقديم الإرشاد الرياضي والذهني، والمشاركة في ورش العمل والجلسات التفاعلية، إلى جانب نقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية إلى الأجيال الجديدة.

وتضم القائمة أسماء بارزة من مختلف دول العالم، من بينها الفرنسية كلاريس أغبينينيو بطلة الجودو، والجزائرية كايليا نمور بطلة الجمباز، والبرازيلية رايسا ليال نجمة التزلج، والمصرية دينا مشرف لاعبة كرة الطاولة.

ومن المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من الرياضيين الشباب من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي اختيار هؤلاء الرياضيين ضمن برنامج يهدف إلى إلهام الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة، ونقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية إلى الأجيال الجديدة قبل انطلاق الحدث المرتقب في العاصمة السنغالية داكار.