فرسان الإمارات يسيطرون على ألقاب سباق ويندسور الملكي للقدرة



توج فرسان الإمارات بلقبي سباقات القدرة في الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي في المملكة المتحدة ضمن فعاليات «مهرجان ويندسور الملكي للفروسية»، مسيطرين على المراكز الأولى في السباقين المعتمدين من الاتحاد الدولي للفروسية.



واصل فرسان الإمارات تألقهم في سباقات القدرة العالمية الجمعة الماضي في الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي في بريطانيا، ضمن فعاليات مهرجان ويندسور الملكي للفروسية.

ويشهد المهرجان، الذي يعد من أبرز أحداث الفروسية في المملكة المتحدة، إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة، بالتزامن مع احتفالات المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.



وسيطر فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم «نجمتين»، حيث توج الفارس سعيد المري بلقب السباق الرئيسي على صهوة «فوليبل دو فاست»، بعدما سجل زمناً قدره 4:57:51 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 24.2 كلم/ساعة.



وجاء خلفان بالجافلة في المركز الثاني على صهوة «إس دبليو كادلايت» بزمن بلغ 5:01:00 ساعات، فيما حل جمال المهيري ثالثاً على صهوة «إيكار أو أكسيوس» مسجلاً 6:29:38 ساعات.

وامتدت الهيمنة الإماراتية إلى السباق الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة»، بعدما انتزع الفارس سعيد محمد المهيري اللقب على صهوة «بوليو آهنو»، مسجلاً زمناً قدره 3:43:21 ساعات،

وبمعدل سرعة بلغ 26.9 كلم/ساعة. وحل الفارس سيف المزروعي في المركز الثاني على صهوة «إس دبليو ليا» بزمن بلغ 3:43:24 ساعات، فيما جاءت الفارسة الألمانية إيما تشازل ثالثة على صهوة «إيزاكي دو لاشارم» بزمن قدره 3:43:26 ساعات.