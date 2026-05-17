الإمارات تعزز ريادتها العالمية في جمال الخيل العربية بزيادة بطولاتها المصنفة ضمن الفئة «A»

اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية «إيكاهو» ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى فئة «A»، في خطوة جديدة تعكس المكانة العالمية الرائدة التي تواصل دولة الإمارات ترسيخها في دعم ورعاية الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المحافل والمنظمات الدولية المتخصصة، بما يجسد ريادتها في تطوير هذه الرياضة التراثية العريقة والارتقاء بها على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الـ43 للمنظمة، الذي استضافته القاهرة برئاسة جاروسلاف لاسينا، وبحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية نائب رئيس «إيكاهو»، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والموضوعات المتعلقة بتطوير وتنظيم عروض جمال الخيل العربية على المستوى الدولي.



ويؤكد هذا التصنيف الرفيع حجم الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات الإماراتية والخبرات التنظيمية الاحترافية التي تمتلكها الدولة في تنظيم كبرى بطولات وفعاليات الفروسية، فضلاً عن التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات للملاك والمربين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الخيل العربية وصون إرثها الحضاري في مختلف قارات العالم.



وبهذا التصنيف، تنضم بطولة الفجيرة الدولية إلى قائمة البطولات الإماراتية المصنفة ضمن الفئة «A»، التي تضم أيضاً مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، في تأكيد جديد على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال تنظيم بطولات جمال الخيل العربية على المستوى العالمي.



وأكد محمد أحمد الحربي أن اجتماع الجمعية العمومية شهد طرح العديد من الموضوعات المهمة التي تسهم في تطوير منظومة عروض الخيل العربية وتعزيز معاييرها التنظيمية والفنية، مشيداً بحصول بطولة الفجيرة الدولية على التصنيف الرفيع، الذي يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال السنوات الماضية للارتقاء بالبطولة وتنظيمها وفق أعلى المعايير الدولية.



وأضاف الحربي أن هذا الإنجاز يعكس كذلك ثقة المنظمات العالمية في قدرات دولة الإمارات وكفاءتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بصفة عامة، وفعاليات الفروسية على وجه الخصوص، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية احترافية أسهمت في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لأنشطة الخيل العربية.



وأشار الحربي إلى أن المشاركة الإماراتية في اجتماعات «إيكاهو» تأتي في إطار تعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة، والمساهمة الفاعلة في دعم القرارات والتوجهات المتعلقة بأنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية، بما يخدم تطور هذه الرياضة ويحافظ على مكانتها وتراثها الأصيل.



يُذكر أن منظمة «إيكاهو» تُعد الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وتُعنى بوضع القوانين والشروط الخاصة بعروض جمال الخيل العربية، وتحديد منظمي العروض وفئات الخيل المشاركة وسلامتها، إلى جانب الإشراف على الرعاية والعناية البيطرية الخاصة بها.