ختام مميز لكأس الإمارات العالمي للخيول العربية بالمغرب



شهدت منافسات الجولة الثالثة من النسخة الثالثة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، التي أُقيمت يومي السبت والأحد الماضيين في«المعهد الوطني للخيول، ولي العهد الأمير مولاي الحسن دار السلام بالعاصمة المغربية الرباط»، ختاماً مميزاً بمشاركة 179 خيلاً تعود لنحو 50 مالكاً من داخل المغرب وخارجه، وسط منافسات اتسمت بمستوى رفيع من التحدي والإثارة.



وتقام سلسلة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية دعماً لقطاع الخيل العربية في جميع قارات العالم، وتجسيداً لرؤية دولة الإمارات وريادتها في الحفاظ على هذا الموروث الأصيل باعتباره جزءاً من الهوية الوطنية والثقافية للدولة، إلى جانب دعم الملاك والمربين والارتقاء بمستويات الإنتاج وبرامج التربية على مستوى العالم.



وتضمنت المنافسات فئات متعددة شملت الأمهار بعمر سنة، والمهرات بعمر سنة، والأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، والمهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، إضافة إلى منافسات الأفراس والفحول، وسط مستويات فنية متميزة عكست جودة الإنتاج والتطور المتواصل في برامج التربية والعناية بالخيل العربية.



وحضر الفعاليات وشارك في تتويج الفائزين كل من العصري سعيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، ومحمد الحربي، مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية، وعمر الصقلي، المدير العام للشركة الملكية لتشجيع الفرس، والحبيب مرزاق، مندوب معرض الفرس الجديدة، وإدريس طارق، الكاتب العام للجمعية الملكية المغربية للخيول العربية الأصيلة.



يُذكر أن أستراليا استضافت الجولة الأولى من النسخة الثالثة خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير الماضي، فيما استضافت مملكة البحرين الجولة الثانية يومي 25 و26 أبريل الماضي، بينما تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية الجولة الرابعة خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر المقبل، ثم تستضيف الصين الجولة الخامسة يومي 6 و7 أكتوبر، على أن تُقام الجولة السادسة في إيطاليا يومي 7 و8 نوفمبر، وتُختتم منافسات النسخة الثالثة في البرازيل يوم 14 نوفمبر 2026.



تجسد سلسلة كأس الإمارات العالمي للخيول العربية التزام دولة الإمارات الراسخ بالحفاظ على إرث الخيل العربية الأصيلة وترسيخ مكانتها العالمية، من خلال دعم الملاك والمربين، وتعزيز برامج التربية والإنتاج، بما يسهم في صون هذا الموروث التاريخي للأجيال القادمة، ويؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لعروض جمال الخيل العربية.