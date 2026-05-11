«لاكارو دو كروات» تتوج بلقب كأس رئيس الدولة في فرنسا

حققت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في نسختها الثالثة والثلاثين، انطلاقة أوروبية مميزة عبر محطتها الفرنسية التي احتضنها مضمار لونغ شامب في العاصمة باريس أمس، ضمن أمسية عالمية من سباقات «الإمارات جينيز الفرنسية»، في مشهد يعكس المكانة المرموقة للكأس وحضورها المؤثر في كبرى الميادين الأوروبية.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية برعاية القيادة الرشيدة، دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ودعماً للملاك والمربين حول العالم، وتعزيزاً لجهود تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على هذا الإرث الأصيل.

وتمكنت الفرس «لاكارو دو كروات»، البالغة من العمر خمس سنوات، والمنحدرة من نسل «نو ريسك الموري × بيني دو كروات بنت داحس»، والمملوكة لمنصور بن خليل بن منصور الشهواني، وتحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت وقيادة الفارس غيوم جيدج-جاي، من تحقيق فوز لافت والتتويج بلقب المحطة الفرنسية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى.

وأقيم السباق لمسافة 2000 متر عشبي، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة نخبة من أبرز الخيول العربية في فرنسا وأوروبا.

وقدمت البطلة أداءً قوياً في الأمتار الحاسمة، بعدما فرضت حضورها داخل المضمار، وأظهرت قدرة كبيرة على الاندفاع والمحافظة على إيقاعها حتى خط النهاية، لتحسم اللقب في سباق اتسم بالقوة والندية، وتؤكد مكانتها بين أبرز الخيول العربية في سباقات الفئة الأولى.

وقطعت «لاكارو دو كروات» مسافة السباق بزمن بلغ دقيقتين و13 ثانية و84 جزءاً من الثانية، متقدمة على الجواد «ليبو دي كارير» لمربط وذنان ريسنغ، والمنحدر من نسل «المرتجز × المنارة دو كارير»، والذي حل ثانياً، فيما جاء الجواد «منير»، المنحدر من نسل «المرتجز × منيرة»، في المركز الثالث، وحل «الذيب» للشقب ريسنغ رابعاً، بينما جاء «آر بي كينج ميكر» لهلال العلوي في المركز الخامس.

ويعكس فوز «لاكارو دو كروات» امتداداً لمسيرتها المتصاعدة في سباقات الفئة الأولى، بعدما عززت رصيدها بثلاثة انتصارات، مضيفة إلى سجلها لقباً جديداً في واحدة من أبرز محطات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة.

ومن ناحية أخرى، شهدت سباقات «الإمارات جينيز الفرنسية»، التي تقام برعاية كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، منافسات قوية ومشاركة مميزة على مضمار لونغ شامب، حيث توج المهر «رايف» بلقب «الإمارات جينيز الفرنسي» للمهور للفئة الأولى، الذي أقيم لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً وبجوائز بلغت 650 ألف يورو.

ونجح «رايف»، المنحدر من نسل «سي ذا مون × راييسا»، بشعار اسطبلات آغا خان، وتحت إشراف المدرب فرانسيس هنري جرافارد وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، في حسم اللقب بزمن بلغ دقيقة و38 ثانية و63 جزءاً من الثانية.

كما حصدت المهرة «دايموند نكلس» لقب «الإمارات جينيز الفرنسي» للمهرات للفئة الأولى، الذي أقيم على المسافة ذاتها «1600 متر»، بمشاركة 15 مهرة وبجوائز بلغت 550 ألف يورو، وذلك بإشراف المدرب العالمي إيدن أوبراين وقيادة الفارس ريان لي مور.

وقدمت «دايموند نكلس»، المنحدرة من نسل «سانت ماركس باسيليكا × برودينزيا»، أداءً قوياً أهلها لحصد اللقب بزمن بلغ دقيقة و40 ثانية و73 جزءاً من الثانية، لتؤكد مكانة سباقات «الإمارات جينيز الفرنسية» كواحدة من أهم المحطات الكلاسيكية للمهور والمهرات في أوروبا.

وشهد الكرنفال الإماراتي الفرنسي حضوراً رسمياً مميزاً، تقدمه سعادة فهد سعيد محمد عبدالله الرقباني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وسعادة فيصل الرحماني، الأمين العام لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، حيث شاركا في تتويج أبطال السباقات وسط أجواء احتفالية جمعت الملاك والمدربين والفرسان المتوجين.

وقال سعادة مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، إن الكأس تواصل حضورها العالمي في كبرى ميادين الفروسية، حيث قدمت محطة فرنسا صورة مبهرة لانطلاقتها الأوروبية ضمن أمسية «الإمارات جينيز الفرنسية» على مضمار لونغ شامب.

وأضاف أن محطة فرنسا جاءت لتؤكد المكانة المرموقة للكأس، من خلال سباقات قوية شهدت مشاركة نخبة الخيول العربية، إلى جانب سباقات «الإمارات جينيز الفرنسي»، بما يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره عالمياً.