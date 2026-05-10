«رايف» يضرب التوقعات ويحلّق بلقب «الجينيز الإماراتي الفرنسي»



حلّق المهر «رايف» بلقب سباق «الجينيز الإماراتي الفرنسي» لمسافة 1600 متر للفئة الأولى على مضمار لونغشامب في العاصمة الفرنسية باريس، بقيادة الفارس مايكل بارزلونا وإشراف المدرب فرانسيس هنري غرافارد، مسجلاً زمناً قدره 1:38.63 دقيقة، بفارق طول عن «كوموريبي» لجودلفين، فيما حل «هانكلو» ثالثاً، وضرب بطل إسطبلات آغا خان التوقعات بعد أن جاء المرشح الأبرز «بورتو ريكو» رابعاً.



ويعد هذا الإنجاز الأول لإسطبلات آغا خان في سباق الجينيز الفرنسي منذ فوز «سينداوار» عام 1999، كما أنه الانتصار الأول للمدرب غرافارد في هذا السباق الكلاسيكي العريق.

وفي سباق «الجينيز الإماراتي الفرنسي للمهرات» للفئة الأولى لمسافة الميل، فرضت المهرة «دايموند نيكليس» نفسها بقوة بعدما حسمت اللقب بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، بعدما سجلت زمناً بلغ 1:40.73 دقيقة، متفوقة بفارق 3 أطوال على «ذا لاست دانس».