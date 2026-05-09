خيول الإمارات تطارد قمة الجينيز الفرنسي



تتطلع خيول الإمارات إلى مواصلة إنجازاتها في السباقات الكلاسيكية الأوروبية، عندما تخوض تحدي سباقات الجينيز «الإماراتي الفرنسي»، أبرزها سباق 2000 جينيز لمسافة 1600 متر من «الفئة الأولى»، على مضمار «لونغشامب» العريق في فرنسا.



ويمثل خيول الإمارات في السباق الرئيس «كوموريبي» بشعار جودلفين، الذي يسعى إلى تحويل فوزه في التجربة التحضيرية إلى مجد كلاسيكي، إضافة إلى مشاركة «هانكلو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، فيما تواجه «يميلة» لجابر عبد الله، التحدي في قمة المهرات لمسافة 1600 متر، بينما تبرز «بييوتيفول دياموند» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في الشوط الافتتاحي لمسافة 1000 متر «بري دي ساينت جورجس» من الفئة الثالثة.



انتصار مهم



ويعود مهر جودلفين «كوموريبي» ابن «بيناتوبو» إلى ذات المضمار والمسافة، بعد أن سجل انتصاراً مهماً في سباق «بري دو فونتينبلو» للفئة الثالثة الشهر الماضي، وهو السباق الذي خاضه أيضاً مهران آخران بإشراف أندريه فابر، هما «بيرشان كينغ» و«فيكتور لودوروم»، قبل فوزهما لاحقاً في سباق «بول ديسيه ديه بولان».



وحل «كوموريبي» وصيفاً في أول مشاركة له على مضمار كومبيين في يونيو، ثم سجل فوزين صريحين في كليرفونتين ودوفيل خلال الصيف، قبل أن يختتم موسمه في عمر السنتين بالمركز الثاني في سباق «بري لا روشيت» للفئة الثالثة على مضمار لونغشام في سبتمبر.



فرصة



وأكدت لويز بينار من جودلفين أن «كوموريبي» يملك فرصة جيدة، بعد فوزه بأسلوب قوي في سباق بري دو فونتينبلو، وكانوا يفضلون أن يكون أقرب قليلاً إلى السياج الداخلي بدلاً من البوابة التاسعة، لكنه يتمتع بطباع جيدة، ويقوده فارس متمكن، هو وليام بيوك، لذلك لا ينبغي أن يمثل ذلك مشكلة، مشيرة إلى أن الأرضية إذا كانت لينة، فلن يكون ذلك عائقاً، بعد فوزه على أرضية معتدلة في مشاركته الأخيرة، كما قدم عروضاً جيدة على الأرضية اللينة، وكذلك على الأرضية التي تتراوح من معتدلة إلى لينة.