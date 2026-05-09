باريس تستضيف أولى المحطات الأوروبية لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، أولى المحطات الأوروبية ضمن سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثالثة والثلاثين، وذلك على مضمار لونغ شامب العريق، بمشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في واحدة من أبرز محطات الموسم الأوروبي.

وتقام المحطة الفرنسية ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي»، إحدى أبرز المحطات الكلاسيكية في روزنامة سباقات الخيل الفرنسية والعالمية، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس جالوب»، بما يعكس المكانة العالمية التي تحظى بها الكأس الغالية ودورها في دعم مسيرة الخيل العربي الأصيل وتعزيز حضوره في المضامير الدولية.

وتنطلق منافسات الكأس غداً عند الساعة 2:25 ظهراً بتوقيت باريس، ضمن برنامج سباقي حافل على مضمار لونغ شامب، في محطة تمثل بوابة النسخة الـ33 نحو المضامير الأوروبية، بعد النجاحات التي حققتها السلسلة في محطاتها السابقة، وفي مقدمتها المحطة الأميركية التي أقيمت على مضمار تشرشل داونز ضمن أجواء ديربي كنتاكي.

ويتنافس على لقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، المصنف ضمن سباقات الفئة الأولى لمسافة 2000 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، نخبة من الخيول والمرابط العالمية، بإجمالي جوائز يبلغ 350 ألف يورو.

ويبرز الجواد «آر بي كينج ميكر» بشعار المالك هلال العلوي، كأحد أبرز المشاركين في السباق، بإشراف المدرب ليوناردو دانيال راكو وقيادة الفارس كريستيان ديمورو.

كما تشارك الشقب ريسنغ عبر الجواد «الذيب» بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس فابريس فيرون، إلى جانب الفرس «هجمة» بإشراف المدرب ذاته وقيادة الفارس كريستوف سوميلون.

وتسجل «وذنان ريسنغ» حضوراً بثلاثة خيول هي «ليبو دي كارير» بإشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس جيمس دويل، و«منير» بإشراف المدرب داميان دو واتريغون، وقيادة الفارس ميكايل برزلونا، و«مرعب» بإشراف المدرب ألبان دو ميول، وقيادة الفارس أوجستين ماداميه.

وتعكس قائمة المشاركين قوة المحطة الفرنسية، في ظل حضور خيول تمتلك سجلات قوية وجاهزية عالية، إلى جانب نخبة المدربين والفرسان، ما يرفع من مستوى التنافس في السباق الذي يمثل اختباراً مهماً لعناصر السرعة والتحمل على مضمار لونغ شامب.

ويضم سجل أبطال المحطة الفرنسية خلال السنوات الماضية أسماء بارزة، من بينها «لوسيل» بطل نسخة 2025، و«الدوحة» بطلة 2024، و«شيزا» بطلة 2023، و«هتال» بطل نسختي 2021 و2022، و«دريان» بطل 2020، و«طيف» بطل 2019، و«شهم» بطل 2018، و«مراقب» بطل 2017، و«المرتجز» بطل 2016.

وتتجه الأنظار أيضاً إلى سباقات «الإمارات جينز الفرنسي» للخيول المهجنة الأصيلة، التي تمثل افتتاحية السباقات الكلاسيكية الفرنسية، حيث يقام سباق المهور لمسافة 1600 متر بمشاركة 13 خيلاً وبجوائز تبلغ 650 ألف يورو، فيما يقام سباق المهرات لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 مهرة وبجوائز تصل إلى 550 ألف يورو.

وأكد مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، أن محطة فرنسا تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، لما تحمله من قيمة تاريخية وفنية في المضامير الأوروبية، وما تشهده من حضور نخبة الخيول والملاك والمدربين والفرسان.

وقال إن الكأس الغالية، التي تقام بدعم القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في أهم ميادين الفروسية الدولية.

وأضاف إن محطة فرنسا تمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها السلسلة، خاصة بعد الأصداء الواسعة للمحطة الأمريكية في ديربي كنتاكي، بما يعزز مكانة الكأس كإحدى أبرز السباقات الكلاسيكية للخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم.