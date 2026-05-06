13 لقباً.. والإمارات تواصل كتابة التاريخ في 2000 جينيز الإنجليزي

تواصل خيول الإمارات كتابة التاريخ في سباق 2000 جينيز الإنجليزي بالمملكة المتحدة الذي تعود انطلاقته الأولى إلى عام 1809، بعد فوز المهر «باو إيكو» على مضمار نيوماركت العريق، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ما قاد إلى الوصول للقب 13 وللعام الثالث على التوالي، ليؤكد هذا الإنجاز المسيرة المميزة لخيول الإمارات في هذا السباق الكلاسيكي أو غيرها من السباقات العريقة في إنجلترا وأوروبا.



مسيرة

تاريخياً، استهلت خيول الإمارات مسيرة الإنجازات في الجينيز الإنجليزي عام 1985، عندما انتزع المهر «شدايد» للمغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم اللقب الأول آنذاك، وظفر الأسطورة «نشوان» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم باللقب الثاني عام 1989.

وحصل المهر «بينيكامب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على اللقب الثالث عام 1995 بقيادة الفارس تيري جارنيت.



وحقق المهر «مارك أوف استيم» لجودلفين الفوز بالسباق عام 1996، في حين نال «آيلاند ساندس» لجودلفين اللقب عام 1999 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ونال المهر «كينجزبست» لسعيد سهيل اللقب السادس عام 2000 بقيادة الفارس كيرين فالون. وحقق المهر «حافظ» للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز باللقب السابع عام 2004 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز.



وحقق «دون أبروتش» لجودلفين اللقب الثامن عام 2013 بقيادة الفارس كيفن مانينغ، وإشراف المدرب جون بولجر، وأضاف «نايت أوف ثندر» لسعيد منانة الإنجاز التاسع لخيول الإمارات بعد أن فجر المفاجأة العام 2014.



وأضاف المهر «كوريباس» لجودلفين اللقب العاشر للإمارات بقيادة جيمس دويل وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وأهدى «نوتابل سبيتش» بالشعار الأزرق الملكي، الإمارات اللقب في 2024، ثم «رولينغ كورت» بذات الشعار في 2025، قبل إنجاز «باو إيكو» الأخير في 2026 الذي أثبت أنه بطل من الطراز الأول بعد تألقه على مضمار نيوماركت، وستكون وجهة البطل المقبلة إلى مهرجان رويال آسكوت بعد أن كشف مدربه الفائز لأول مرة بهذا السباق جورج بوجي، عن التحدي المقبل للبطل.