المرزوقي يتوج بلقب «الإمارات لقفز الحواجز».. والكربي بطلاً لكأس الاتحاد

توّج الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي بكأس لقب بطولة الإمارات الـ 27 لقفز الحواجز، والتي قام بتنظيمها والإشراف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية، برعاية لونجين راعية دوري القفز، وبدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية بوذيب، وجرت فعالياتها خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد الماضيين، وتنافس فيها فرسان الإمارات لقفز الحواجز على جوائز مالية رصدت للبطولة بلغ مجموعها مليون درهم، وألقاب 7 فئات لفرسان المستوى الأول، الشباب، الـ«جونيورز»، المستوى الثاني، الأشبال، المبتدئين المتقدمة «3» والمبتدئين، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد، ونهائي الموسم لخيول القفز الصغيرة عمر «6 ـ 7» سنوات.



شهد الختام وتوّج الفائزين بألقاب البطولة، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية رئيس لجنة القفز في الاتحاد، وشهد الختام والتتويج أيضاً عبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات بالأكاديمية، والمدرب أحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية، وممثل اتحاد الفروسية حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز في الاتحاد نائب رئيس المجموعة السابعة.



لقب البطولة

في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، لفرسان المستوى الأول على لقب بطولة الإمارات الـ 27 لقفز الحواجز 2026، تميّز الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي في الأداء مع جواده «ريماركابل» «9 سنوات»، من إسطبلات الشراع، وأكمل جولة التمايز دون خطأ في زمن بلغ 48.71 ثانية نال به لقب البطولة لفرسان المستوى الأول.



منافسة فئة الشباب من جولتين وتمايز، على حواجز الـ130 سم، وتنافس فيها 7 مشاركين، وفارسان صعدا إلى التمايز وأكملاه دون خطأ، وتوّج بلقب فئة الشباب الفارس عبدالله حمد الكربي مع «جورجينا زد» بزمن التمايز 38.72 ثانية، وفي منافسة الجولة الواحدة لفئة الفرسان الشباب على ذات الارتفاع، أكمل 5 فرسان من نادي الشارقة للفروسية الجولة دون خطأ، وتصدرهم الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي مع «جاك ـ ليسكو زد».



لقب الـ«جونيورز»

حسم الفارس مبخوت عويضة الكربي مع الجواد «دبي» من إسطبلات الشراع، لقب فئة الـ«جونيورز»، من جولتين وتمايز على حواجز الـ125 سم، وتنافس فيها 11 مشاركاً، وصعد منهم 4 فرسان إلى التمايز، وأكمله 3 فرسان دون خطأ، أولهم مبخوت الكربي وأنهى التمايز مع «دبي» في زمن بلغ 34.59 ثانية.