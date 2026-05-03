«ترو لاف» تهدي أوبراين لقبه الثامن في 1000 جينيز الإنجليزي



حلّقت المهرة «ترو لاف» بلقب 1000 جينيز الإنجليزي المصنّف من الفئة الأولى على مضمار نيوماركت بالمملكة المتحدة، بعدما قدمت أداءً قوياً قادها إلى لقب السباق الكلاسيكي في ختام مهرجان الجينيز. وحسمت البطلة لقب سباق الميل «1600 متر» للمهرات بقيادة الفارس واين لوردان وإشراف المدرب إيدن أوبراين مسجلة زمناً بلغ 1:35.14 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «إيفولوشنيست»، فيما حلّت «فينيشيان ليس» في المركز الثالث.



ويُعد هذا الفوز هو الثامن للمدرب أوبراين في سباق 1000 جينيز، ليقترب بفارق لقب واحد فقط من الرقم القياسي التاريخي البالغ 9 ألقاب والمسجل باسم المدرب روبرت روبسون في القرن التاسع عشر، فيما حقق الفارس واين لوردان انتصاره الثالث في سباق 1000 جينيز، بعدما سبق له التتويج مع «وينتر» عام 2017 و«هيرموسا» عام 2019.