«مفاجأة» تمنح امرأة أول لقب «ديربي كنتاكي»



سجلت المدربة الأمريكية شيري ديفو للمرأة في عالم سباقات الخيل، بعد أن أصبحت أول مدربة تفوز بلقب سباق ديربي كنتاكي عبر الجواد «غولدن تيمبو»، بقيادة الفارس خوسيه أورتيز، الذي فجّر مفاجأة في النسخة الـ 152، بعد أن كان خارج دائرة الترشيحات الرئيسة في السباق الكلاسيكي العريق على مضمار تشرشل داونز بالولايات المتحدة الأمريكية.



وحمل السباقات مشاهد لا تنسى، بعد أن حقق الفارس خوسيه اللقب، متفوقاً على المرشح الأبرز «رينيجيد»، الذي قاده شقيقه إيراد أورتيز جونيور. كما حصد الفارس الفائز ثنائية مميزة، بعد أن فاز في غضون 24 ساعة بأهم سباقين في المهرجان، حيث نال لقب كنتاكي أوكس على صهوة المهرة «أولويز أ رانر».



وحققت ديفو أول مدربة في تاريخ السباق هذا الإنجاز، في أول مشاركة لها في كنتاكي ديربي، بعد ثماني سنوات فقط من تأسيس إسطبلاتها الخاصة، لتواصل كتابة قصة نجاح مميزة في عالم سباقات الخيل.



وسجّلت ديفو اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ السباق الأشهر بالولايات المتحدة، بعدما كسرت حاجزاً ظل صامداً لأكثر من 150 عاماً، في لحظة تاريخية لكل امرأة في الرياضة العالمية. واستهلت ديفو مسيرتها المهنية عاملة في إسطبلات المدرب تشاك سيمون في ساراتوغا، حيث أمضت 6 سنوات، قبل أن تنتقل للعمل كمساعدة للمدرب الشهير تشاد براون.



وعبّرت المدربة الأمريكية عن سعادتها الكبيرة عقب الفوز، مؤكدة أنها تعيش لحظة يصعب وصفها، فيما وصف الفارس خوسيه أورتيز هذا الإنجاز بأنه حلم تحقق،



وتعد ديفو ثاني مدربة تفوز بأحد سباقات التاج الثلاثي، بعد جينا أنتونوتشي مع الحصان «أركانجيلو»، في سباق بيلمونت ستيكس عام 2023، وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، إلا أن ديربي كنتاكي لم يسبق لأي مدربة الفوز فيه.



وأعربت ديفو عن سعادتها بفوز البطل جولدن تيمبو والفارس خوسيه، للوصول إلى هذه المرحلة، بعد أن كان بعيداً كل البُعد عن المنافسة، متوجهة بالشكر لفريق سانت إلياس وفيليبس ستيبل ملاك الجواد، لإتاحة هذه الفرصة لها للوجود في هذا الحدث، كما تشعر بالسعادة لأنها استطاعت أن تكون ممثلة للنساء في كل مكان، وأن المرأة قادرة على فعل أي شيء تطمح للوصول إليه.