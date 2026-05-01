«سيكس سبيد».. من دبي إلى حلم «ديربي كنتاكي»



تتجه الأنظار «فجر الأحد» إلى النسخة 152 من ديربي كنتاكي أحد أشهر السباقات الكلاسيكية العالمية، والذي يقام لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، من بينها وصيف ديربي الإمارات في أمسية كأس دبي العالمي «سيكس سبيد» وبطل سباق 2000 جينيز الإماراتي، والذي يحلم في المنافسة على قمة المجد الأمريكي على مضمار تشرشل داون بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انطلقت رحلته من دبي على مضمار ميدان العالمي.



ولن تكون المهمة سهلة أمام «سيكس سبيد»، الذي يشرف على تدريبه بوبات سيمار، حيث سيواجه في الشوط 19 خيلاً من نخبة الخيول في السباق الذي يتجدد فيه الموعد بذكريات إنجاز خيول الإمارات عندما حقق «سوفرينتي» بشعار جودلفين اللقب التاريخي في النسخة الماضية بجانب رفيقته نجمة المهرات «غود شير» بطلة الأوكس في النسخة ذاتها، ويضم السباق الذي يمثل المحطة الأولى في سلسلة «التاج الثلاثي» الأمريكية، كوكبة من النجوم أبرزهم «رينغيد» المرشح الأول للقب بجانب «سو هابي» و«كوماندنت».