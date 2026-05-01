«جودلفين» يطارد اللقب السابع.. خيول الإمارات تدافع عن لقب الـ 2000 جينيز الإنجليزي



تتطلع خيول الإمارات إلى المحافظة على لقب 2000 جينيز الإنجليزي الذي يقام لمسافة 1600 متر من الفئة الأولى على مضمار نيوماركت العريق في المملكة المتحدة السبت بمشاركة نخبة من الخيول العالمية، وتدافع خيول جودلفين عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية «رولينغ كورت» عبر الدفع بالثلاثي «ديستانت ستورم» و«كينغز تريل» و«أفيسينا» بجانب كوكبة من خيول الإمارات أبرزها المهر الأحمر «باو إيكو» أحد أبرز المرشحين في السباق لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«ألبارسلان» بشعار محمد سعيد الشحي، و«لورد بريتيان» بشعار عبدالله المنصوري، و«نيدل ماتش» لسعيد سهيل.



وتسعى خيول جودلفين إلى إحراز اللقب السابع بعد فوز «رولينغ كورت» باللقب في 2025، و«كوريبوس» في 2022 و«نوتابل سبيتش» في 2024، إضافة إلى انتصارات تاريخية لكل من «مارك أوف إستيم» (1996)، «آيلاند ساندز» (1999) و«دون أبروتش» (2013).



ويقود «ديستانت ستورم» طموحات الكتيبة الزرقاء بعد فوزه اللافت بسباق تاترسولز ستيكس للفئة الثالثة على المضمار في سبتمبر، كما تشفع له السلالة من نسل والده البطل «نايت أوف ثندر»، فيما يتطلع رفيقه في الإسطبل «كينغز تريل» إلى محاكاة إنجاز «نوتابل سبيش»، الذي كان ظهوره الأول على العشب عندما فاز بسباق 2000 غينيز في 2024، بينما حقق ممثل جودلفين الثالث «أفيسينا» الفوز في مشاركتيه بعمر السنتين في دونكاستر، قبل أن يحجز موقعه في الجينيز بحلوله وصيفاً على ذات المضمار والمسافة في سباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة.



جاهزية



وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «ديستانت ستورم» و«كينغز تريل»، حيث يملك «ديستانت ستورم» روح المنافسة ويشعر بالارتياح من تدريباته على المضمار خلال حفل كريفن، وقد أثبت تطوره منذ ذلك الحين، فيما قدم «كينغز تريل» أداءً مرضياً في تمرينه على المضمار، رغم أن قلة خبرته على العشب تبقى العامل المجهول الأكبر، خصوصاً مع انتقاله من سباقات كونديشنس إلى منافسات الفئة الأولى.



وتشمل الأمسية 9 أشواط من أبرزها سباق بالاس هاوس ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1000 متر بمشاركة «بيكفوردز فولي» لجودلفين الذي يخوض مشاركته الثالثة على التوالي في نيوماركت، كما يشهد السباق «فورست ات داون» بشعار عبدالله المنصوري.



وكان عداء جودلفين «بيكفوردز فولي» بإشراف شارلي أبلبي قد تفوق بفارق ضئيل على «بروسلز» في سباق نيو ماركت أكاديمي جودلفين بيكون بروجكت كورنووليس ستيكس للفئة الثالثة في أكتوبر، حيث أكد المدرب شارلي أبلبي أن «بيكفوردز فولي» أصبح جاهزاً للمنافسة بعد فوزه على هذه المسافة في سباق كورنووليس ستيكس، وكان راضياً جداً عن أدائه في أبرنانت، عندما واجه عدائين أكبر سناً للمرة الأولى.