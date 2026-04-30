خيول الإمارات تسعى للتألق في افتتاح الجينيز الإنجليزي

ينطلق الجمعة على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا، مهرجان الـ«الجينيز الإنجليزي»، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية.

وتتطلع الإمارات إلى التألق في المهرجان بعد إنجاز خيول جودلفين في أهم السباقات الكلاسيكية في النسخة الماضية بإحراز لقب 2000 جينيز بواسطة البطل «رولينغ كورت» و1000 جينيز مع البطلة «ديزرت فلاور» بذات الشعار الملكي الذي يدفع في يوم الافتتاح بالثلاثي «بوسيدونز واريور» و«سيرو بلانكو» و«ماكسمايزد» بعد مشاركتهم السابقة في مهرجان كريفن على ذات المضمار في نيوماركت، لخوض مشاركات على مستوى «ليستد».



ويرتقي «بوسيدونز واريور» إلى مسافة أعلى تبلغ 2000 متر في سباق نيوماركت ستيكس، بعد أن حل وصيفاً في سباق أقصر لمسافة 1800 متر بفارق طول في فيلدن ستيكس «ليستد».

ويخوض «سيرو بلانكو» لجودلفين سباق كينغ شارلز الثاني ستيكس على مسافة 1400 متر، وينضم إليه في السباق نفسه رفيقه في الاسطبل «ماكسمايزد»، الذي حل ثالثاً خلف «توك أوف نيويورك» وحقق فوزين في عمر السنتين، واستهل موسمه بمشاركتين في ميدان، من بينهما حلوله وصيفاً في دبي تروفي.



ويشارك في سباق الهانديكاب لمسافة 1400 متر العراك بشعار شادويل وجودلدن ريدمبشن لسعيد سهيل، فيما يشهد سباق المهرات في ختام الأمسية الأولى لمسافة 1200 متر مشاركة «ليدي كودياك» لجابر عبدالله.



وأكد المدرب شارلي أبلبي، المشرف على تدريب ثلاثي جودلفين تطور أداء «بوسيدونز واريور» منذ سباق فيلدن ستيكس بعد اكتسابه مزيداً من الخبرة، ومن المفترض أن تناسبه المسافة الأطول 2000 متر وخاصة في ظل تمتعه بحالة جيدة، مشيراً إلى أنهم خاضوا تحدي حفل كريفن مع «سيرو بلانكو» على أمل رؤية جواد واعد، وقد أكد ذلك الانطباع، وقد أسهمت تلك التجربة في تطويره، رغم أن هذه المشاركة تمثل اختباراً مختلفاً له، فيما قدم «ماكسمايزد» أداءً قوياً آخر خلف «توك أوف نيويورك»، وينبغي أن يقدم أداءه المعتاد.