7 ألقاب في منافسات بطولة الإمارات لقفز الحواجز بأكاديمية بوذيب

تنطلق بطولة الإمارات الـ27، لقفز الحواجز بأكاديمية بوذيب للفروسية، غداً الجمعة، في ختام منافسات اتحاد الفروسية والسباق، وجوائزها مليون درهم. تقام المنافسات على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى، على مدار ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد المقبل، برعاية لونجين، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ويتطلع الفرسان للحصول على ألقاب 7 فئات، ولقب كأس الاتحاد، بينما يتنافس عموم الفرسان أصحاب خيول القفز الصغيرة في نهائي مشاركتها بالموسم.



وتتضمن البطولة 20 شوطاً، منها 14 لفرسان القفز من 7 فئات، وكأس الاتحاد من منافستين، و4 منافسات لبطولة ختام الموسم لخيول القفز الصغيرة عمر «6 ـ 7» سنوات، بواقع منافستين لكل فئة عمرية.



وتجرى البطولة وفق قوانين اتحاد الفروسية الخاصة بها، بواقع منافستين لكل فئة خلال أيام البطولة، الأولى بمواصفات الجولة الواحدة، والثانية بمواصفات الجولتين، لفئة المبتدئين على حواجز الـ100 سم، والأشبال على حواجز الـ«110 ـ 115» سم، ومثلهما لفئة المبتدئين المتقدمة، ولفئة فرسان الـجونيورز من جولة، وأخرى مع تمايز على حواجز الـ125 سم.



وتنطلق فئة المستوى الثاني على حواجز« 120 ـ 125 سم»، وفئة الشباب على حواجز «130 ـ 135» سم، ولقب فرسان المستوى الأول على حواجز 145 سم، بجوائز قيمتها 350 ألف درهم في الشوطين، وكأس الاتحاد من منافستين أيضاً، وبمجموع جوائز 115 ألف درهم، وسيتم فيها تتويج الفائزين في كل شوط، عدا بطولة الخيول الصغيرة، وسيتم ترحيل جوائزها إلى شوط الختام، عمر 6 سنوات على حواجز «120 ـ 125» سم، وعمر 7 سنوات على حواجز «125 ـ 130» سم.