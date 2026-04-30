«بيلا باليرينا» لجودلفين تقود طموحات خيول الإمارات «في كنتاكي أوكس»



تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية إلى مضمار تشرشل داونز في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف (فجر السبت) سباق كنتاكي أوكس لمسافة 1800 متر، أولى قمم أسبوع الديربي الأمريكي، حيث تتطلع خيول الإمارات إلى مواصلة حضورها اللامع في أبرز السباقات الكلاسيكية، عبر مشاركة المهرة «بيلا باليرينا» بشعار جودلفين.



ويتجدد الموعد السنوي المهم في أمريكا وسط طموحات كبيرة، بعد أن سجلت خيول الإمارات في الموسم الماضي إنجازاً استثنائياً بشعار جودلفين، حين فرضت حضورها في أكبر السباقات الكلاسيكية على جانبي الأطلسي، عبر رباعية تاريخية خلال 48 ساعة، تمثلت في فوز «غود شير» بلقب كنتاكي أوكس و«سوفرينتي» بلقب كنتاكي ديربي في الولايات المتحدة، في مشهد تاريخي لخيول جودلفين، بعد أن تزامنت هذه الإنجازات خلال يومين استثنائيين مع الفوز بسباقي 2000 و1000 جينيز في إنجلترا بتألق «رولينغ كورت»، و«ديزرت فلاور» في إنجاز غير مسبوق.



الانتصار الثالث



وتتطلع «بيلا باليرينا» لجودلفين إلى السير على خطى بطلات الشعار الأزرق الملكي، بعدما سبق لـ«جودلفين» الفوز بالسباق عبر «بريتي ميسشيفاس» في 2023، و«غود تشير» في 2025، ما يمنح الفريق فرصة تحقيق الانتصار الثالث لجودلفين والرابع لخيول الإمارات، بعد أن سجلت الإنجاز الأول لخيول الإمارات «ملذات» بشعار شادويل في عام 2021.



وقدمت المهرة «بيلا باليرنا»، التي يشرف على تدريبها بريندان والش، مستويات لافتة في مراحل الإعداد، بعدما افتتحت موسمها بفوز قوي في راشيل ألكسندرا ستيكس، قبل أن تحل ثانية في فير غراوندز أوكس، لتؤكد جاهزيتها لخوض التحدي الأكبر تحت الأضواء الأمريكية، بعد أن اختتمت «بيلا باليرينا» حملتها في عمر السنتين بالفوز في سباق غولدن رود ستيكس للفئة الثانية في شيرشل داونز على غرار البطلة السابقة «غود شير».



وأكد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيل السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، أن «بيلا باليرينا» خسرت سجلها الخالي من الهزائم في مشاركتها التحضيرية لكنتاكي أوكس، والفارس تايلر غافاليوني واثق بأنها ستقدم أداء جيداً للغاية، ويأمل أن تمضي على خطى شقيقتها «بريتي ميسشيفاس» بطلة النسخة 2023 من الأوكس.



«ايست افنيو»



وتشهد الأمسية المكونة من 7 أشواط عودة «ايست افنيو» لجودلفين للمشاركة في سباق «أليشيبا ستيكس» لمسافة 1700 متر من الفئة الثانية، ويستعد «إيست أفنيو»، الذي سبق له المشاركة في «ديربي كنتاكي» والفائز بلقب «بريدرز فيوتشريتي» من الفئة الأولى في عمر السنتين، للتحدي في ثاني مشاركة له في عمر 4 سنوات.



وكشف مايكل باناهان عن جاهزية «إيست أفنيو» للسباق عقب عودته بعد فترة توقف رغم أن هذه النسخة تنافسية للغاية بوجود 6 فائزين في الفئة الأولى ضمن المجموعة المشاركة في السباق، ويأمل أن يثبت البطل حضوره في هذه المنافسة الرفيعة، وأن تمهد له المشاركة لبقية العام للمنافسة في فئة الخيل الأكبر سناً على أعلى مستوى.