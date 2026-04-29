«هِن بارتي» لجودلفين تواجه بطلة «بريدرز كب»



تواجه المهرة «هِن بارتي» لجودلفين، «ساي فير» بطلة سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت في الاختبار الأول لها بسباقات الفئات عبر خوضها سباق «مامزيل ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة غداً الخميس.



وتتطلع مهرة الإنتاج المحلي في جودلفين في مشاركتها الخامسة إلى كسب بإشراف إيون هارتي، إذ حققت الفوز مرتين وحلت وصيفة في مشاركاتها الثلاث على الأرضية الاصطناعية، حيث فازت «هِن بارتي» بسهولة في أولى مشاركاتها على مضمار بريسك آيل داونز في أكتوبر، قبل أن تستعيد مستواها بعد خسارة سباق «إنديانا غراند» بحلولها وصيفة خلف «كادينزا» على مضمار تيرفواي بارك في فبراير.



وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة إن «هِن بارتي» خرجت من فوزها الشهر الماضي في حالة ممتازة، وأجرت تمرينين لافتين قبل أول مشاركة لها في سباقات الفئات، ما منح مدربها ثقة كبيرة، مشيراً إلى أن السباق سيكون تنافسياً مع وجود الفائزة في بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت كمنافسة رئيسة، ويأمل أن تتمكن من تحقيق مركز في أحد سباقات الفئات، وربما أكثر من ذلك إذا سارت الأمور على ما يرام.