«رومانتيك واريور» يرفع أرباحه إلى 271 مليون دولار في هونغ كونغ



واصل الجواد العالمي «رومانتيك واريور» كتابة التاريخ، بعدما نجح في تجاوز ما وُصف بأصعب اختبار في مسيرته، ليحقق فوزه الرابع القياسي في سباق كأس الملكة إليزابيث الثانية من الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، الذي أُقيم على مضمار شا تين في هونغ كونغ، ضمن فعاليات يوم الأبطال.



ورفع «رومانتيك واريور» بهذا الفوز رصيده إلى 14 انتصاراً في سباقات الفئة الأولى، معززاً مكانته كأحد أبرز خيول السباقات في العالم، بعدما وصلت أرباحه إلى أكثر من 271 مليون دولار هونغ كونغ.



وتمكن أغنى جواد في العالم بقيادة الفارس جيمس ماكدونالد وإشراف مدربه داني شوم من الفوز بعد أن حسم اللقب في الأمتار الأخيرة بزمن قدره 2.0.64 دقيقة متفوقاً على وضيفه الياباني «ماكسريد بول» بفارق طول.



وتألقت خيول أصحاب الأرض في يوم الأبطال بعد فوز «رومانتيك واريور»، إضافة إلى انتصار «كا يينغ رايزينغ» و«ماي ويش» في تحقيق الفوز بسباقات الفئة الأولى وسط مشاركة نخبة من أبرز الخيول العالمية.



ومن المنتظر أن يتجه «رومانتيك واريور» إلى خوض سباق «تشامبيونز آند تشاتر كب» الشهر المقبل، في محاولة لإكمال الثلاثية التاريخية «التاج الثلاثي» بعد فوزه السابق بكأسي ستيواردز وكأس هونغ كونغ الذهبية.