12 منافسة لقفز الحواجز في ختام موسم الشارقة للفروسية

يختتم نادي الشارقة للفروسية موسمه لقفز الحواجز، اليوم، بمنافسات دوري الإمارات لونجين آخر المنافسات التمهيدية لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، والتي تستضيفها أكاديمية بوذيب للفروسية مطلع شهر مايو المقبل، وتشتمل فعاليات القفز التي انطلقت بالشارقة أمس على 12 منافسة تتضمن 18 شوطاً رصدت لها جوائز مالية يبلغ مجموعها 170 ألف درهم، ويتنافس عليها فرسان القفز من جميع الفئات، وتقام المنافسات مناصفة على أرضية الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين، راعية دوري القفز في نسخته الـ14.



منافسات أمس اشتملت على 9 أشواط جميعها بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً بمنافسة المبتدئين على حواجز الـ100 سم بالميدان الداخلي، وعلى الميدان الخارجي تنطلق منافسة خيول القفز الصغيرة على حواجز الـ110 سم لعمر 5 سنوات، و6 سنوات على الارتفاع 120 سم وعمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، واختتمت منافسات اليوم الاول، أمس، بمنافسة المستوى الأول على حواجز الـ140 سم.



وتقام اليوم الأحد 6 منافسات من 9 أشواط أيضاً، وجميعها بمواصفات المرحلتين عدا منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنطلق في التاسعة صباحاً على ميدان الصالة المغطاة، وتقام عليه 3 منافسات تبدأ بمنافسة فئة المبتدئين، وعلى الميدان الخارجي تنطلق ثاني منافسات خيول القفز الصغيرة من الفئات العمرية «5، 6، 7» سنوات، وعلى ذات ارتفاعات حواجز منافسات اليوم الأول، وتختتم منافسات القفز لموسم نادي الشارقة للفروسية بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم لفرسان المستوى الأول.



يمثل اتحاد الفروسية حسام زميت رئيس قسم قفز الحواجز خلال يومي المنافسات، ويترأس الحكم الدولي يوسف المحمودي لجنتي تحكيم المنافسات بمعاونة 3 محكمين دوليين، ويصمم مساراتها الدولي عباس مهاجر بمساعدة عبدالرؤوف محمد، ولجنة مشرفي الميادين يقودها الدولي علي مهاجر بمساعدة 4 مشرفين دوليين.