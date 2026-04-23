خيول الإمارات تخوض التحدي على مضمار سانداون بانجلترا



تخوض خيول الإمارات التحدي في مضمار سانداون بانجلترا بمشاركتها في أقوى السباقات «أمسية الجمعة» المكونة من 7 أشواط، أبرزها سباق المايل من الفئة الثانية لمسافة 1600 متر بمشاركة «أوبرا بالو» بشعار جودلفين الذي يخوض اختباراً قوياً في عودته الأوروبية من دبي، حيث يلتقي مجدداً جوادين سبق أن تفوقا عليه، وهما «فيلد أوف جولد» الفائز بسباق كريفن ستيكس للفئة الثالثة والحائز أيضاً على لقب 2000 ايريش غينيز وسانت جيمس بالاس ستيكس، إضافة إلى منافسه الثاني «زيوس أوليمبيوس» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم والذي سبق له الفوز في سباق جويل ستيكس للفئة الثانية.



ويعود المهر «أوبرا بالو» المنحدر من نسل «غياث» إلى المضامير الانجليزية بإشراف شارلي أبلبي، بعدما سجل فوزين مميزين في دبي بمشاركته على مضمار ميدان، عبر سباق الراشدية للفئة الثانية في ديسمبر وسباق جبل حتا للفئة الأولى في يناير، وجاء هذان الانتصاران بعد موسم مميز في المملكة المتحدة عام 2025، حقق فيه 4 انتصارات من 6 مشاركات شملت الفوز على مسافة الميل في هيرون ستيكس ليستد على مضمار سانداون بارك.



وأكد شارلي أبلبي: أن «أوبرا بالو» يعود إلى مسافة أقصر بعد فوزيه على 1800 متر في دبي، وأرادوا رؤيته مجدداً على مسافة الميل لمعرفة ما إذا كانت لا تزال تناسبه أو ما إذا كان سيعود إلى مسافة أطول، مشيراً إلى أن ممثل جودلفين يدخل السباق في حالة ممتازة، ويأمل أن يمنحه ذلك مؤشراً إلى أي من السباقات الكبرى سيستهدف خلال بقية الموسم.



ويسعى «الزناتي» لجودلفين إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في سباقات الفئة الثالثة عبر سباق كلاسيك ترايل لمسافة 2000 متر، بعدما أنهى المهر المنحدر من نسل «دباوي» موسمه المتطور في سن السنتين بفوز قوي متقدماً من الخلف في بري توماس بريون على الأرضية الاصطناعية على مضمار شانتي في نوفمبر، ويدخل في مواجهة أمام كوكبة من الخيول، من أبرزهم «رهيب» بشعار شادويل، كما يشهد السباق مشاركة «ويدينغ» بشعار عبدالله المنصوري، فيما يعد «أكشن» من أقوى المرشحين لهذا السباق.



وتشهد الأمسية أيضاً «ديفلز أدفوكيت» لجودلفين عودة إلى العشب بعد مشاركته على الأرضية الاصطناعية، وذلك في غوردون ريتشاردز ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر، إضافة إلى «سداد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كينغ أوف سيتيز» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.