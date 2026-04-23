اتحاد الفروسية يعلن تفاصيل نهائي كأس الإمارات لقفز الحواجز

أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق تفاصيل بطولة الإمارات لقفز الحواجز، ونهائي الخيول الصغيرة أعمار 5 و6 و7 سنوات، وكأس الاتحاد، والتي تقام على ميادين أكاديمية بوذيب للفروسية خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو المقبل.

وتتضمن المنافسات فئات الأطفال والناشئين والمبتدئين والشباب والمحترفين، على ارتفاعات مختلفة، بنظام جولة واحدة أو جولتين على مدار أيام المنافسات المقررة.

وقال سلطان محمد اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية ورئيس لجنة قفز الحواجز، إن نهائي بطولة الإمارات لقفز الحواجز يكتسب أهمية كبيرة، بعد الإنجاز المميز لفرسان الإمارات بحصد 12 ميدالية في منافستي الفرق والفردي ضمن نهائي بطولة المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية مؤخرًا.

وأشار إلى حرص الاتحاد على تهيئة أفضل الظروف للفرسان والفارسات، وتبني الخطط التطويرية للارتقاء بقدراتهم التنافسية.

وأكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية في أكاديمية بوذيب للفروسية لإقامة الفعاليات المقررة وتتويج الأبطال، واعتماد كافة الإجراءات الخاصة بمسارات المنافسات من خلال اللجان المختصة، لضمان نجاح الحدث وتميزه.

وأوضح أن البطولة تمثل محطة مهمة في تأسيس أجيال من مختلف الأعمار، بما يسهم في استمرار مسيرة الإنجازات الوطنية في المحافل الخارجية، مشيرًا إلى رصد جوائز إجمالية للفائزين تبلغ مليون درهم.