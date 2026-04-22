مكرمة فارس العرب تواصل دعم المعنيين بالخيل العربية



كشف المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية، عن بعض التفاصيل المتعلقة بالمكرمة المتجددة لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعماً للمرابط الوطنية وملاك الخيل العربية الأصيلة في الإمارات، والهادفة إلى تعزيز مستويات جودة الإنتاج.



وأوضح التوحيدي أن المكرمة مستمرة بتوجيهات من سموه، وقد أتاحت خلال الموسم 2025 / 2026 أعمدة الإنتاج النوعي من الأفحل التي يمتلكها المربط، والتي أثبتت جدارتها الإنتاجية وقوتها الإنجازية محلياً وعالمياً.



وأكد التوحيدي أنه قد تم اعتماد الموافقات في هذه العملية خلال موسم الإنتاج 2026 لصالح أكثر من 100 مستفيد، فيما بلغ إجمالي الموافقات على الطلبات خلال المواسم الثلاثة الماضية إضافة إلى الموسم المنصرم 400 موافقة لفائدة الملاك والمربين المواطنين.



وقال التوحيدي: نحن سعداء باستفادة المرابط الوطنية من هذه المكرمات السامية، وهي استجابة للتوجيهات السامية التي عودنا عليها فارس العرب، إيماناً من سموه بأن أي نجاح للمربط لا يصبح نجاحاً استراتيجياً لتطوير الخيل العربية ومستقبلها إلا بتعميم آثاره الفعلية على كافة الأطياف الوطنية، وإيماناً كذلك بأن الأمر يتعلق بأمانة سامية نبيلة تستحق الاهتمام وتقاسم تنميتها وتطويرها.



وأضاف المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية: الرؤية السامية النبيلة الواضحة لقصة مربط دبي هي قصة تحول مدروس، وتطورت عبر عمل منهجي دقيق، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في صناعة الخيل العربية. هو ليس مجرد مربط، بل منظومة متكاملة تعيد رسم ملامح هذه الصناعة، وتؤكد أن التفوق الحقيقي لا يُورث، بل يُصنع صناعة علمية أكدت سداد الرؤية السامية، التي تفيض بركتها على هذا القطاع وأهله.