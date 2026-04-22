الحارثي يتصدر فرسان الفردي في بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد

اختتمت مساء أمس بطولة سيح السلم لالتقاط الأوتاد بمدينة دبي الدولية للقدرة في المحطة الثامنة للموسم الجاري، والتي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بمشاركة 50 فارساً وفارسة، يمثلون 12 فريقاً. وأسفرت منافسات الفرق عن فوز فريق «بي تي كي» بالمركز الأول والميدالية الذهبية، محققاً 304 نقاط، وجاء ثانياً وحصد الفضية فريق صحارى برصيد 302:5 نقطة، وثالثاً فريق «بوطيب 1» بـ299 نقطة.



وحقق الفارس سيف مبارك الحارثي من فريق بوذيب 1، ذهبية منافسات الفردي، محرزاً 88 نقطة، وكان المركز الثاني من نصيب الفارس حمد سيف الريسي من فريق «بي تي كي» برصيد 87:5 نقطة، وجاء ثالثاً الفارس محمد صالح الحمادي من فريق بوذيب 1 ب 84 نقطة.

توج الفائزين راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد باتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومحمد علي المرزوقي ممثلاً لمدينة مدينة دبي الدولية للقدرة.



وأكد المزروعي أن بطولات التقاط الأوتاد حققت معدلات كبيرة في النجاح الفني، مع تزايد أعداد المشاركين، بما يعزز جودة العناصر الواعدة من الفرسان في المنتخب الوطني، لرفع قدراته التنافسية في البطولات القارية والدولية.

وأشار إلى استمرار تنظيم المنافسات بإقامة البطولة التاسعة يومي 25 و26 أبريل الجاري في قرية بوذيب، وصولاً إلى البطولة الختامية خلال الفترة من 8 حتى 10 مايو المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة.