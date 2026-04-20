علم الإمارات يرفرف في عرض الخيول المسائي بساحة الخيل في أبوظبي

استضافت ساحة الخيل بالعاصمة أبوظبي عرضاً مسائياً وطنياً للخيول الخميس والجمعة الماضيين، احتفاء بالوحدة والفخر الوطني من خلال عرض فروسية حي. وحمل الفرسان علم دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ساحة العرض، في مشهد بصري لافت جسّد تحية مميزة للوطن. جمع العرض بين عناصر الفروسية التقليدية والتفاعل المجتمعي، مضيفاً لمسة حيوية ووطنية إلى برامج الوجهة الموسمية.



وأُقيم الحدث في أجواء الهواء الطلق بساحة الخيل، إلى جانب مقاهٍ مختارة ومنصات مؤقتة لأسلوب الحياة، حيث سلّط الضوء على التقاء التراث الإماراتي بالتجارب المجتمعية المعاصرة.

تمثل ساحة الخيل فصلاً جديداً في مسيرة التطوير العمراني في أبوظبي، حيث تشكّل مشروعاً متكاملاً ضمن نادي أبوظبي للفروسية يهدف إلى الارتقاء بقطاع الفروسية والاحتفاء بإرثه العريق في إطار حضري معاصر، وقد تم إطلاقه في ديسمبر 2025.



ويقع المخطط الرئيسي ضمن المساحات المحيطة بنادي أبوظبي للفروسية، ويضم ممرات مخصصة للمشاة، ومساحات خضراء واسعة، وبيئات مفتوحة للسماء، تمزج بين الأصالة والحداثة.

وتعود انطلاقة السباقات في الموقع إلى عام 1980، فيما أُعيدت تسميته رسمياً إلى مضمار أبوظبي للسباق في أكتوبر 2024، بما يعزز حضوره الدولي وتركيزه التنافسي. ويمتد المجمع على مساحة تزيد على 200 فدان، ويضم مضمار سباق بمواصفات عالمية، ومرافق ضيافة، ومسارات تدريب احترافية، وتجارب نمط حياة تتمحور حول ساحة الأركيدز كوجهة متكاملة للمطاعم والعافية والتجزئة الراقية والبرامج الثقافية.